Os ovos fazem-me bem?

Por outro lado, a gema também contém gordura e colesterol, o que levou muitas pessoas a deitarem-na ao lixo, no sentido figurativo e literal, afirma Maciel. No entanto, a gema contém a maioria das vitaminas e dos minerais, incluindo a colina, um nutriente essencial que é importante para a saúde do coração e do cérebro e que, a maioria de nós, não come em doses suficientes. As gemas são também uma das poucas fontes dietéticas de vitamina D, de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde.



Além disso, comer todo o ovo pode ajudar a acelerar os teus esforços no ginásio. Um estudo publicado no "The American Journal of Clinical Nutrition" concluiu que, quando as pessoas comeram cerca de três ovos inteiros imediatamente após um treino de força, a sua resposta de desenvolvimento muscular foi 40 por cento maior do que aquelas que comeram uma refeição equivalente em termos de proteína com apenas claras de ovo. Outros compostos na gema podem ajudar o corpo a usar os aminoácidos, incluindo a leucina, que os ovos contêm, afirmam os autores do estudo.