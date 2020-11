Os benefícios dos banhos de imersão em água quente e fria

Quando relaxar

E se acabaste de fazer um treino de alta intensidade e queres algum alívio imediato? Talvez queiras rodar a torneira para o lado oposto e seguir os passos do LeBron James, dos LA Lakers, e do futebolista português Cristiano Ronaldo, que publicaram imagens suas em banhos de gelo. Dalleck diz que este método, denominado imersão em água fria, pode ajudar nas situações em que sabes que vais ficar dorido e queres sentir o alívio provocado pelo frio (por exemplo, imediatamente depois da tua primeira aula num bootcamp depois de muito tempo). No entanto, é importante que tenhas consciência que, após determinados treinos, os banhos de gelo podem ser mais prejudiciais do que benéficos, acrescenta. Um estudo recente, embora pequeno, publicado no "Journal of Applied Physiology" concluiu que a imersão em água fria após treino de resistência pode, efetivamente, inibir o crescimento dos músculos.



Se optares por um banho de gelo, o melhor protocolo poderá ser 11 a 15 minutos a uma temperatura entre 11 e 15 ºC, de acordo com uma análise. A teoria é que, tal como o ibuprofeno, a água gelada reduz a dor ao bloquear o processo inflamatório provocado pelo exercício. Alguns estudos sugerem que a água fria pode reduzir a dor até quatro dias após o exercício.



Obviamente, ninguém pode defender que um banho de gelo é relaxante. Contudo, poderá ainda ser uma oportunidade de melhorar o teu estado de espírito e encontrar alguma paz. Um exemplo disto é o Josh Bridges, atleta profissional e ex-Seal da Marinha dos EUA, que o associa à meditação. "Todas as manhãs, acordo e vou diretamente para esta banheira de água fria no exterior da minha casa. Por vezes está, literalmente, a 1 ºC. Tenho de quebrar o gelo da camada superior e depois entro e fico lá dentro durante quatro minutos a fazer exercícios de respiração", afirma. "Se o consigo fazer, então o resto do dia decorre com tranquilidade."