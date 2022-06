O que é música de bem-estar e será que pode melhorar a tua saúde?

As ressonâncias magnéticas têm demonstrado que a musicoterapia desperta várias partes do cérebro, especialmente o sistema límbico. "Conhecida como o centro emocional do cérebro, esta área tem ligações a outras partes do cérebro que controlam a tensão arterial, a frequência cardíaca e a frequência respiratória, bem como o nosso estado emocional", afirma Veena Graff, médica e professora assistente de anestesiologia e cuidados intensivos da Universidade da Pensilvânia. Por outras palavras, quando ouves musicoterapia, o cérebro diz ao corpo que está na altura de se acalmar.



Toda a música estimula a libertação de neurotransmissores, como a dopamina e outras endorfinas, que podem aumentar ou diminuir os indicadores de stress. "É por isso que determinadas músicas nos fazem sentir nostálgicos, felizes, tristes ou irritados, nos ajudam a acalmar ou nos fazem sentir com energia", explica Graff. Quando esses indicadores de stress diminuem, "podemos entrar num profundo estado de relaxamento, conhecido como um estado de consciência alterado, aquele local encantador, acolhedor e leve onde te instalas quando estás prestes a adormecer ou a acabar de acordar", refere Cooper. Além disso, estar nesse espaço não só causa uma boa sensação no momento, como "se encontra associado a vários tipos de potenciais benefícios para a saúde, incluindo um estado de espírito positivo e a redução da ansiedade, da tensão muscular e da dor", acrescenta.



"Quanto mais vitaminas uma faixa tem, mais diminui os indicadores de stress e a inflamação", refere Graff, cuja investigação apurou que a musicoterapia pode ser tão útil como a meditação para acalmar a ansiedade pré-operatória. "As principais vitaminas incluem um ritmo de cerca de 60 a 80 batidas por minuto, oscilações de percussão mínimas, sem letra e poucas flutuações de som", afirma. (Por isso, provavelmente uma típica banda indie não está incluída, mas é possível que a música clássica e a que se usa no ioga se enquadrem.) Todos estes elementos ajudam o teu cérebro e o teu corpo a transitarem do modo de lutar ou fugir para o modo de descansar e digerir.



Algumas vitaminas sónicas, como uma desaceleração gradual do ritmo da música, podem até ter um efeito de abrandamento imediato da frequência cardíaca e/ou da tensão arterial de quem a está a ouvir. Foi o que uma das peças de Cooper identificou. "Foi testada no Mindlab, na Universidade de Sussex, e considerada um poderoso auxiliar de relaxamento. Tanto que, quando passou na rádio, indicaram que seria boa ideia as pessoas que estavam a conduzir encostarem", refere.



"Estamos apenas a começar a compreender como a musicoterapia pode ser poderosa", referem ambas as especialistas. Com tecnologias como os monitores de fitness cada mais avançadas, os investigadores podem medir aspetos como a frequência cardíaca e a tensão arterial quando estás a interromper a audição de músicas para identificar que vitaminas sónicas causam os melhores efeitos. A partir daí, podem utilizar os dados para induzir um efeito específico, como o sono, a tranquilidade ou a recuperação muscular após o exercício.