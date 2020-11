O que comer para dormir melhor

Podes pensar na comida como uma forma de abastecer as tuas energias, mas também pode reduzir as tuas energias no bom sentido. "A nossa dieta está intrinsecamente associada ao tipo de descanso que temos", afirma Marie-Pierre St-Onge, doutorada, diretora do Sleep Center of Excellence da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, e professora associada de medicina nutricional, que estuda, há duas décadas, de que forma a dieta afeta o nosso sono.



No estudo de St-Onge, "As pessoas que comem com regularidade mais alimentos ricos em fibras, tais como frutas, vegetais e cereais integrais, têm uma maior probabilidade de dormir mais tempo, com um sono mais profundo e melhor". Isto pode acontecer porque muitos alimentos ricos em fibras contêm prebióticos, compostos que alimentam as bactérias intestinais boas, que podem ajudar a regular as hormonas do sono.



Por outro lado, de acordo com um estudo publicado na "The American Journal of Clinical Nutrition", fazer uma dieta com alto índice glicémico, o que geralmente inclui alimentos com hidratos de carbono refinados e adição de açúcar, tais como pão branco, arroz, bolos e refrigerantes, está associado a um risco acrescido de insónias. "Esses alimentos com elevado teor de açúcar podem levar à ocorrência de picos e quebras de açúcar no sangue, o que leva à circulação de hormonas do stress que afetam o sono, como cortisol e adrenalina", afirma James Gangwisch, doutorado, professor assistente da Universidade de Columbia e autor principal do estudo.