O melhor treino para o teu espírito

1. Quando te sentes em baixo e sem alento: treino cardiovascular a um ritmo estável



Quando te sentes em baixo, um treino altamente enérgico é, por vezes, (OK, provavelmente, a maioria das vezes) a última coisa que te apetece fazer. Boas notícias: não precisas necessariamente de o fazer. "Embora fazer uma corrida fácil ou uma caminhada rápida possa não te encher de endorfinas eufóricas, pode desencadear outros químicos de bem-estar, como dopamina e serotonina", afirma Wendy Suzuki, doutorada e professora de ciência neurológica e psicologia na Universidade de Nova Iorque. "A dopamina também aumenta quando desfrutas daquela comida que te faz crescer água na boca e que andas a desejar, vês um novo «gosto» nas redes sociais ou fazes sexo", acrescenta, "enquanto a serotonina aumenta quando te ris ou sentes os raios de sol na pele". Por outras palavras, estas substâncias químicas, chamadas frequentemente de hormonas da felicidade, promovem verdadeiramente a boa-disposição.



"Seja qual for o tipo de treino cardiovascular que escolhas, fá-lo durante, pelo menos, dez minutos", refere Suzuki, "que é quando os efeitos tendem a aparecer".



2. Quando sentes frustração: HIIT



Que levante o braço quem alguma vez descarregou a raiva num saco de boxe ou numa slam ball. Toda a gente? Não é surpreendente. "Isto porque «deitar tudo cá para fora» enquanto fazes exercício desencadeia uma reação química, uma dose tripla de endorfinas, serotonina e dopamina, que pode ajudar-te a lidar com sentimentos de frustração", afirma Suzuki. "Além disso, o foco necessário para terminar um exercício desafiante pode distrair-te dos teus problemas", acrescenta Saanijoki.



Tem cuidado para não ultrapassares demasiado o teu nível de esforço habitual: a investigação de Saanijoki apurou que exagerar pode aumentar os sentimentos negativos, para além da dor. Porquê? "O exercício continua a ser uma forma de stress no teu corpo, por isso, quando o treino se torna muito difícil, esse doce alívio no final pode parecer não valer a pena, o que pode causar frustração", explica Saanijoki. Provavelmente conheces os teus limites, mas caso ainda os estejas a descobrir, um estudo revelou que levar o teu ritmo cardíaco a mais de 90% do seu máximo durante mais de 40 minutos por semana está associado à irritabilidade e pode aumentar o teu risco de lesões.



3. Quando sentes muita tensão: levantamento de pesos



Para aqueles momentos em que a tua mente se move mais depressa do que o Mat Fraser consegue fazer um ciclo de barras, levanta uma barra. "O treino de força pode ser particularmente estabilizador e trazer-te de volta ao momento presente, especialmente quando estás a trabalhar com um peso pesado", afirma Laura Khoudari, treinadora pessoal certificada que trabalha com clientes que se estão a curar do trauma e do stress crónico, e autora de "Lifting Heavy Things". "Para levantar pesos pesados de forma segura e eficiente, tens de prestar tanta atenção à tua forma e à maneira como o teu corpo se sente que o teu cérebro não tem muito espaço para pensar em mais nada", explica Khoudari. "Mesmo que não estejas a levantar ao estilo de um homem forte, moveres-te lentamente e sintonizares o grupo muscular que estás a trabalhar (por exemplo, sentir os teus bíceps a contrair a cada curl) pode ajudar a acalmar os sentimentos de ansiedade", afirma.



Independentemente do que estiveres a trabalhar, abranda ao contares as fases de cada repetição. Por exemplo, se estiveres a fazer um conjunto de agachamentos, demora três segundos a descer e, em seguida, coloca-te de pé e faz uma pausa de um segundo em cima. Não te esqueças de arrefecer com cinco minutos de alongamentos (especialmente com inclinações para a frente) ou treino cardiovascular a um ritmo estável para ativares o teu sistema nervoso parassimpático (o seu modo de "descanso e digestão"). "Ambos podem colocar a tua mente e o teu corpo num estado mais relaxado", afirma Khoudari.



Mais uma coisa: o treino de resistência pode reduzir níveis globais dos sintomas de ansiedade, de acordo com a investigação. Há várias razões possíveis, mas uma das principais é que o treino de força pode regular melhor o sistema que lida com todas essas hormonas da felicidade, o que pode ajudar-te a lidar melhor com o stress ao longo do tempo.



4. Quando te sentes autocrítico: ioga Hatha



Já ouviste falar de poses poderosas, posturas que te dão um impulso instantâneo de força, energia e confiança? Embora os mecanismos sobre como as mesmas funcionam ainda sejam pouco claros, os investigadores descobriram que posturas expansivas (imagina estar de pé e de cabeça erguida com as mãos nas ancas) podem ter um efeito fisiológico e comportamental que pode aumentar os teus sentimentos de poder e tolerância ao risco. Pelos vistos as poses de ioga, particularmente quando mantidas durante apenas dois minutos, também podem ser benéficas, aumentando a tua autoestima e a energia, de acordo com outra investigação.



Assim, num dia particularmente chato, opta por delicadeza e experimenta um treino de Hatha. Esta prática dá ênfase a manter poses estáticas, dando-te tempo suficiente para te adaptares ao teu sentido de força e estabilidade.



5. Quando sentes cansaço e irritação: treino cardiovascular de dança



Quer apresentes cansaço de olhar para o teu computador durante todo o dia ou tenhas acabado de acordar a sentires-te com preguiça e irritação, uma festa de dança rápida pode ser aquilo de que precisas para dares o teu melhor.



Ao contrário, digamos, de uma corrida na passadeira a um ritmo estável, "a dança envolve movimentos complexos que exigem esforços consideráveis para os aprender e os empregar de forma adequada", afirma Soon-Mi Choi, doutorada e professora associada de fisiologia do treino atlético e do exercício na Midwestern State University. "Aprender a combinar passos de dança requer prática, concentração e memória, resultando numa velocidade de processamento melhorada." "Já para não falar que dançar ao som das tuas músicas favoritas é, para a maioria das pessoas, agradável, tanto que pode promover uma mudança de humor em apenas dez minutos", acrescenta Choi.



Embora a ciência comprove os efeitos positivos destas atividades, se estiveres com vontade de fazer algo diferente, segue em frente e faz o que tens a fazer. Independentemente do teu humor, qualquer exercício é melhor do que nenhum, com ou sem essa inundação de endorfinas.