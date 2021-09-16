Novo sentimento de pertença

Já falaste sobre como o desporto pode trazer mais confiança aos jovens. Qual é a caraterística do desporto que motiva esta confiança e o que nos pode ensinar?

BEBE: Acho que a coisa mais fantástica sobre o desporto é o facto de que te pode oferecer uma equipa e um grupo de pessoas incríveis. Que começam por ser a tua equipa, mas que acabam por, de alguma forma, se tornar parte da tua família. Por isso, independentemente da tua idade, sejas novo ou velho, o desporto é a melhor coisa de sempre porque pode criar uma verdadeira família à tua volta. Eu costumava prestar mais atenção à geração mais jovem porque é ela que é capaz de promover uma mudança na cultura, mas sem dúvida que o desporto é para todos.