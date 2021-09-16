Novo sentimento de pertença

Nova inclusão: Bebe Vio
Atletas*
É um verão desportivo. No entanto, a esgrimista em cadeira de rodas Bebe Vio não sonha com dois eventos, mas apenas com um. Onde atletas de todas as capacidades partilham o maior palco em conjunto.
Aos 11 anos, a vida da Bebe Vio mudou após contrair meningite. No entanto, através do desporto, encontrou uma plataforma para se expressar e uma voz que está a mudar a atitude do mundo em relação aos atletas. Falámos com a Bebe sobre a sua visão para o futuro e sobre inspirar a geração que a rodeia, e como o desporto não pertence somente a um minoria privilegiada, mas sim a qualquer pessoa que se decida a praticá-lo.
Podes contar-nos o que sentiste na primeira vez que praticaste um desporto?
BEBE: A primeira vez que pus os pés num ginásio de esgrima foi uma experiência incrível por causa do som das armas umas contra as outras, do cheiro do ginásio e da transpiração. E ouvir os gritos das pessoas foi espetacular. Senti a pele arrepiar.
"A primeira vez que pus os pés num ginásio de esgrima foi uma experiência incrível. Senti a pele arrepiar."
– Bebe Vio
Já falaste sobre como o desporto pode trazer mais confiança aos jovens. Qual é a caraterística do desporto que motiva esta confiança e o que nos pode ensinar?
BEBE: Acho que a coisa mais fantástica sobre o desporto é o facto de que te pode oferecer uma equipa e um grupo de pessoas incríveis. Que começam por ser a tua equipa, mas que acabam por, de alguma forma, se tornar parte da tua família. Por isso, independentemente da tua idade, sejas novo ou velho, o desporto é a melhor coisa de sempre porque pode criar uma verdadeira família à tua volta. Eu costumava prestar mais atenção à geração mais jovem porque é ela que é capaz de promover uma mudança na cultura, mas sem dúvida que o desporto é para todos.
"Independentemente da tua idade, sejas novo ou velho, o desporto é a melhor coisa de sempre, porque pode criar uma verdadeira família à tua volta."
– Bebe Vio
O foco eram, principalmente, os atletas sem deficiência. Mudaste isso completamente e inspiraste uma nova geração de atletas a acreditar. Como é que perpetuamos essa mentalidade?
BEBE: Quando era criança, comecei por praticar esgrima sem qualquer tipo de adaptações, porque não tinha deficiência. No entanto, aos 13 anos, comecei a praticar o desporto paraolímpico. E aí, encontrei um mundo completamente novo, mas a emoção era a mesma, o sentimento era o mesmo e o grupo de pessoas era, provavelmente, ainda melhor. Por isso, não importa se tens deficiências ou não. O mais importante é que podes viver de uma forma incrível através do desporto, e isso pode-te ajudar imenso.
"Encontrei um mundo completamente novo, mas a emoção era a mesma, o sentimento era o mesmo e o grupo de pessoas era, provavelmente, ainda melhor."
– Bebe Vio
Qual é a caraterística do desporto que nos une?
BEBE: Os diferentes tipos de pessoas. Porque o desporto é feito por pessoas, é feito por atletas. É incrível que, no desporto adaptado em particular, cada atleta tem uma história completamente diferente antes de fazer parte do grupo da pista, de estar no campo de futebol.
Adoro ser uma atleta paraolímpica porque adoro o mundo em que vivemos e adoro conhecer as histórias de todo o tipo de atletas.
"Adoro ser uma atleta paraolímpica porque adoro o mundo em que vivemos e adoro conhecer as histórias de todo o tipo de atletas."
– Bebe Vio
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