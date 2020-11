Como te automotivares para atingires os teus objetivos

Este é apenas um exemplo de como somos persuadidos com regularidade, de forma subtil e estratégica, para fazer uma determinada escolha, boa ou má, sem darmos conta. Os especialistas chamam a este fenómeno de "nudging". Mas podes automotivar-te a tomar decisões mais saudáveis e proativas.



"A automotivação é uma forma de te aperceberes da frequência com que as pequenas coisas influenciam surpreendentemente o teu comportamento, para que possas recuperar o controlo", afirma Samuli Reijula, professor de filosofia teórica na Universidade de Helsínquia, na Finlândia. Não está relacionado apenas com o autocontrolo rígido ou a restrição, diz Reijula, coautor de um estudo recente sobre o conceito, publicado em "Behavioural Public Policy". É sobre facilitar o processo do que queres fazer e dificultar o processo do que não queres fazer, adicionando e removendo fricção conforme necessário, explica.



"Evitar as tentações recorrendo somente à força de vontade pode ser desgastante", diz Reijula. Quando estamos divididos entre impulsos contraditórios, como pegar em doces porque soa bem e ignorá-los para evitar consumir açúcares, nem sempre agimos da melhor forma. (Para além de que desperdiçamos muita energia interna a debater sobre qual a melhor decisão.) "No entanto, tens o poder para refletir e planear com antecedência para evitares conflitos desnecessários e te preparares para o sucesso", afirma Reijula.