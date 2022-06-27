Bra By Michaela: Conjuntos de sutiãs de desporto

Bra By Michaela
Michaela DePrince: Eleva o estilo do teu sutiã de desporto
Bra By Michaela é a mais recente série do ícone contemporâneo do mundo do ballet, Michaela DePrince. Dá o seu toque pessoal à dança e à nossa edição Liberdade para mudar, uma homenagem ao nosso crescimento e empoderamento enquanto indivíduos.
No Eleva o estilo do teu sutiã de desporto, estivemos à conversa com ela em Nova Iorque, onde nos mostrou como podemos utilizar os sutiãs de desporto Nike Alate de manhã à noite, sem exibir o estilo desportivo. Dá uma vista de olhos aos seus diferentes estilos abaixo.
1. Sutiã Nike Alate em branco e camisa e minissaia de lantejoulas pretas
"Acho que te vais rever nesta situação. Tens um encontro durante o dia e experimentas metade do teu guarda-roupa até que encontras aquele conjunto que te faz pensar: «Sim, é mesmo este.» É isso que sinto em relação a este conjunto. Adoro o look descontraído. É como quando vemos pessoas a dançar e nos parece simples, mas sabemos ao mesmo tempo que cada passo é ensaiado com precisão. O sutiã Nike Alate em branco contrasta agradavelmente com a minha pele e a camisa e minissaia de lantejoulas pretas. Gosto da sua versatilidade: posso usar o sutiã como um top curto ou apertar a camisa, vendo-se apenas o contorno por baixo."
2. Sutiã Nike Alate em preto com calças de ganga e gabardina brancas
"É bastante comum encontrarem-me a dançar na rua, costumo treinar os braços a toda a hora. É por isso que adoro a liberdade que o sutiã Nike Alate oferece em relação aos outros sutiãs de desporto. Este look era fantástico. Adorei o contraste entre o clássico e o moderno com os tons pretos (sutiã) e brancos (calças e gabardina). O equilíbrio perfeito está em encontrar algo que me proporcione uma sensação de conforto e poder. Naqueles dias em que me sinto menos confiante, adoro poder vestir algo que me diga: «Tu consegues, o dia vai correr melhor com este conjunto.» É algo que te dá poder. Acho que se usasse isto numa reunião, arrasá-la-ia."
3. Sutiã Nike Alate em preto com calças de pele e camisa vermelha
"Esqueci-me completamente que usava o sutiã Nike Alate para treinar quando criei este look. Adorei o estilo sensual que o top curto e as calças de pele exalavam. Sentia-me incrível com este conjunto. Adorava o quão confortável era. O toque vermelho da camisa e das plataformas tornava-o bastante divertido. Usava este look num bar moderno com as minhas amigas. Daqueles em que se entra pela cozinha de um sítio despretensioso que, nas traseiras, tem a porta para um bar que passa a melhor música e que só te dá vontade de começar a dançar."
Seja qual for a cor e o tamanho que procures, podes comprar os sutiãs de desporto Nike Alate abaixo.