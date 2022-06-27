Bra By Michaela: Conjuntos de sutiãs de desporto

Bra By Michaela

Bra By Michaela é a mais recente série do ícone contemporâneo do mundo do ballet, Michaela DePrince. Dá o seu toque pessoal à dança e à nossa edição Liberdade para mudar, uma homenagem ao nosso crescimento e empoderamento enquanto indivíduos.

No Eleva o estilo do teu sutiã de desporto, estivemos à conversa com ela em Nova Iorque, onde nos mostrou como podemos utilizar os sutiãs de desporto Nike Alate de manhã à noite, sem exibir o estilo desportivo. Dá uma vista de olhos aos seus diferentes estilos abaixo.