Como a melhoria da agilidade pode prevenir lesões e otimizar o desempenho

01. Começa com a desaceleração.



"Saber como absorver o impacto de forma adequada e estabilizar o teu corpo é a base do treino de agilidade", refere Nunez. "Tens de treinar os travões antes de trabalhares a velocidade", explica. Eis um teste rápido para ver se tens as bases certas para melhorares a partir daí: depois de um curto aquecimento, fica de pé com os pés afastados à largura das ancas e faz um agachamento o mais rapidamente possível, mantendo a postura em baixo. Desequilibras-te ou manténs-te estável? "Se te mantiveres imóvel como uma pedra, significa que tens controlo sobre a tua postura num movimento dinâmico. No entanto, se sentires desequilíbrio, adicionar mais força ou amplitude, como, por exemplo, ao transformar esse agachamento num agachamento com salto, seria uma receita para o desastre, porque o teu corpo não está preparado para lidar com uma carga dinâmica quando paras", afirma Nunez.



Se estiveres a desequilibrar-te, concentra-te em melhorar a tua estabilidade antes de elevares o teu trabalho de agilidade ao próximo nível. Nunez recomenda começar numa posição de pé e passares rapidamente a equilibrar-te numa perna durante três a cinco segundos, trocando, de seguida, de perna e repetindo algumas rondas. Se continuares a ter dificuldade em te equilibrar, inclui mais exercícios de uma só perna nos teus treinos algumas vezes por semana.





02. Muda de direção.



Depois de dominares a tua estabilidade, podes começar a trabalhar a agilidade. Contudo, lembra-te de que "a vida não acontece num plano linear", afirma Nunez, o que significa que não te moves numa só direção. O treino deve ocorrer nos três planos de movimento: sagital (para a frente e para trás), transversal (rotação da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda) e frontal (de um lado para o outro ou lateral).



"Preparar uma escada de agilidade ou criar uma com giz ou fita permite-te fazer todo o tipo de movimentos triplanares", acrescenta, desde trabalho para a frente e cruzado até desvios laterais. (O teu objetivo é acertares sempre na tua marca, quer seja o interior da escada ou fora das extremidades, para apurares a tua consciência espacial.) "Quanto mais confiança tiveres, mais consegues puxar pela tua velocidade em qualquer direção com menos risco de tropeçar ou perder a tua posição a um ponto em que não a consigas reestabelecer rapidamente", afirma Nunez. Se não tiveres a certeza de como fazer exercícios com escada, faz uma pesquisa rápida no Google e clica apenas em ligações que incluam um treinador certificado e com boa reputação.





03. Ativa os teus reflexos.



Agora que estás a melhorar nos movimentos de 360 graus e tens menor probabilidade de cair, podes experimentar o último passo do treino de agilidade: aperfeiçoar os teus reflexos. "Exercícios como atirar uma bola de ténis ou uma bola medicinal para a parede e apanhá-la ou até mesmo evitar que um balão caia no chão obrigam-te a movimentares-te de forma dinâmica em resposta à imprevisibilidade dos movimentos do objeto", refere Nunez. Mais uma vez, "estás a trabalhar em todos os planos de movimento (agachamentos, rotações, desvios laterais) e tens a necessidade de acelerar, desacelerar e parar de imediato, o que maximiza o controlo sobre o corpo. Ao longo do tempo, isto permite-te confiar nos teus padrões de movimento quando estiveres a atingir a velocidade máxima", explica.



"Se quiseres ir mais longe, experimenta atirar a bola ou o balão para um sítio diferente de cada vez", sugere Nunez. Quanto mais treinares para te deslocares sem saber exatamente para onde terás de te mover a seguir, mais apurados ficarão os teus reflexos.