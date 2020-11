De que forma é que a saúde do intestino tem um impacto geral na saúde

"Temos três vezes mais células microbianas do que células humanas no interior do corpo humano e sobre o mesmo", afirma Jocelyn Harrison, nutricionista registada e cofundadora da Pacific Nutrition Partners em Los Angeles. (As células microbianas incluem vírus, bactérias e fungos, enquanto as células humanas incluem glóbulos brancos, plaquetas, células da pele, células sexuais e células adiposas, entre outras.) A maioria dessas células vive no intestino grosso e são parte integrante do sistema imunológico, do metabolismo, da função cerebral e muito mais.



Entre estes micróbios, encontram-se alguns benéficos e outros prejudiciais, mas num intestino saudável, os bons superam os maus. "Quando tens uma dieta de alta qualidade rica em alimentos integrais e fibra e cuidas de ti, abres caminho para um trato gastrointestinal em bom funcionamento e para uma boa saúde geral", refere Harrison.



No entanto, quando os micróbios maus ganham mais força, tal pode manifestar-se sob a forma de vários problemas cardiovasculares e de peso, depressão e ansiedade, fadiga e inflamação. Também pode causar stress, o qual é associado a dores de cabeça, problemas da pele e até distúrbios do sono. (Se algum destes sintomas te parece familiar e não encontras explicação para os mesmos, contacta um gastroenterologista.) Por sua vez, estes problemas podem causar danos nas células microbianas, coletivamente designadas por microbioma. No entanto, isto também funciona no sentido inverso. "Se deres passos no sentido de curares o teu intestino, este pode curar os restantes sistemas e vice-versa", refere Harrison.



Até os investigadores ainda estão a tentar entender como tudo funciona. "A maioria dos estudos dos intestinos foram realizados em animais, porque desvendar como as bactérias intestinais influenciam o cérebro requer um exame direto em ambos, o que não é possível realizar em humanos vivos", afirma Monika Fleshner, doutorada, professora do departamento de fisiologia integrativa e do Centro de Neurociência da Universidade do Colorado em Boulder, que liderou extensivamente estudos próprios. Mas quanto mais os investigadores aprendem sobre o poder dos intestinos, mais aprofundam de que forma podemos tirar o máximo partido do seu potencial. Eis o que sugerem atualmente: