Como podes manter a motivação para treinares em casa

Depois de descobrires o teu motivo, tens de criar uma agenda para o apoiar e responsabilizares-te por essa agenda. Faço isto todos os fins de semana para a semana seguinte. O que funciona para mim é dividir tarefas grandes em tarefas mais pequenas e ser bastante específica. Não escrevo simplesmente "treinar durante uma hora". Anoto todos os exercícios, as séries, as repetições e as pausas de descanso. Quando delineio todos os passos pequenos, sinto-me mais empenhada.



Claro que cumprir uma agenda não vai substituir jogar com os teus colegas de equipa nem aprender com o teu treinador. Ainda assim, há muitas coisas que podes fazer para obteres um pouco desse apoio.



Quando o meu marido Darius e eu estávamos noivos, treinávamos equipas em estados diferentes, mas reservávamos sempre tempo para fazer videochamadas e enviar mensagens um ao outro todos os dias. Por que razão te estou a falar sobre meu marido? Porque, neste momento, tens de manter o contacto com a tua família do basquetebol e reforçar os laços para que mantenham a relação intacta.

Experimenta partilhar o teu plano de treino com um colega de equipa para que ele também o possa fazer. Podem até fazer partes do treino em conjunto pelo Zoom. Depois, partilhem o vosso tempo ao correr um quilómetro ou quantos cestos conseguiram alcançar no exercício de lançamento a partir de cinco pontos diferentes. Para criar mais camaradagem, podes organizar chats de grupo, pensar num cântico de equipa ou criar uma lista de reprodução partilhada para que todos possam ouvir a mesma música enquanto treinam.