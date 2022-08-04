Alcançares a tua versão mais atlética não se resume a treinar mais intensamente, a fazer levantamentos mais pesados ou a correr mais depressa. De acordo com Kelly Starrett, médico fisioterapeuta, melhorar o teu desempenho começa com o domínio dos princípios básicos. Neste episódio, o treinador de CrossFit e cofundador da The Ready State juntou-se à anfitriã Jaclyn Byrer para nos ensinar a construir uma base sólida de fitness ao otimizarmos o movimento e a mobilidade. Explicou as capacidades básicas que podem ajudar a evitar lesões e como são utilizadas de forma consistente em todas as áreas do desporto e do fitness. Também expôs como é que qualquer pessoa se pode manter em forma, dentro ou fora do ginásio.