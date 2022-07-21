A transição para se tornar numa futebolista profissional, de acordo com a Jaelin Howell

Como muitos de nós, a Jaelin Howell começou a praticar desporto ainda antes de saber ler. No entanto, ao contrário da maioria, a Jaelin acabou a envergar as camisolas da seleção nacional feminina dos EUA e do Racing Louisville FC. Neste episódio, a estrela de futebol em ascensão junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para detalhar cada passo do seu percurso. Partilha os benefícios de ser proveniente de uma família de atletas, é realista em relação às dificuldades dos desportos universitários e explica o treino necessário para transitar do clube para a NCAA e chegar a atleta profissional. Também nos conta o que aprendeu com as mulheres que a antecederam, como é jogar com os seus ídolos de infância e que tipo de legado espera deixar.