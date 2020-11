O guia de inversões de ioga para principiantes

Embora se calhar procurasses a definição literal (qualquer posição de ioga na qual a cabeça está abaixo do nível do coração), a perspetiva de Branden apresenta algo que é indiscutivelmente mais importante: o "porquê" de incluir inversões no treino.



Para além dos aspetos positivos que Collinsworth refere, as inversões também garantem benefícios físicos e fisiológicos relevantes. Um estudo piloto publicado pelo BMC Research Notes demonstrou que, depois de um programa de ioga de oito semanas no qual se aumentava gradualmente a quantidade de tempo que os participantes passavam em inversão de sete minutos para 20, a maioria dos participantes revelava um aumento significativo na variabilidade da frequência cardíaca ao final do dia. Isto significava que passavam mais tempo num estado parassimpático, ou no modo de repouso e digestão do corpo, no qual a frequência cardíaca, a tensão arterial e o stress diminuem, os músculos descontraem e as reservas de energia aumentam. Precisas de tradução? As inversões têm um efeito reparador para o sistema nervoso automático.