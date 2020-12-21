O guia de inversões de ioga para principiantes

Inversões de ioga: guia para principiantes
Orientação
Até mesmo uma inclinação para a frente ou uma posição de pirâmide contam como uma inversão. No entanto, se estiveres a postos para ficar de cabeça para baixo, experimenta estes quatro passos simples.
Se pedires ao Nike Master Trainer e instrutor de ioga Branden Collinsworth para definir uma inversão de ioga, talvez te surpreendas quando ele der uma resposta relacionada com a mente e não com o corpo. "É uma viragem na perspetiva", afirma. "Assim que experimentamos ir mais além do estado habitual de estar de pé e viramos de cabeça para baixo, conseguimos ver o mundo de outra forma. Também nos obriga a estar mais presentes e pode ainda garantir-nos concentração."
Embora se calhar procurasses a definição literal (qualquer posição de ioga na qual a cabeça está abaixo do nível do coração), a perspetiva de Branden apresenta algo que é indiscutivelmente mais importante: o "porquê" de incluir inversões no treino.
Para além dos aspetos positivos que Collinsworth refere, as inversões também garantem benefícios físicos e fisiológicos relevantes. Um estudo piloto publicado pelo BMC Research Notes demonstrou que, depois de um programa de ioga de oito semanas no qual se aumentava gradualmente a quantidade de tempo que os participantes passavam em inversão de sete minutos para 20, a maioria dos participantes revelava um aumento significativo na variabilidade da frequência cardíaca ao final do dia. Isto significava que passavam mais tempo num estado parassimpático, ou no modo de repouso e digestão do corpo, no qual a frequência cardíaca, a tensão arterial e o stress diminuem, os músculos descontraem e as reservas de energia aumentam. Precisas de tradução? As inversões têm um efeito reparador para o sistema nervoso automático.
"Até a postura do embrião é uma oportunidade excelente para usufruir, de uma forma mais suave, de todos os incríveis benefícios de cura de uma inversão."
Jonah Kest
Nike Master Trainer e instrutor de ioga
E quais as desvantagens? Como as pessoas associam muitas vezes as inversões a terem as pernas no ar, estas posturas acabaram por adquirir a reputação de serem intimidantes ou impossíveis para principiantes. No entanto, uma inversão não tem de ser um pino de mãos ou de cabeça. Alguma vez fizeste uma inclinação para a frente ou a posição de pirâmide? Parabéns! Fizeste uma inversão. "Até a postura do embrião é uma oportunidade excelente para usufruir, de uma forma mais suave, de todos os incríveis benefícios de cura de uma inversão", afirma Jonah Kest, Nike Master Trainer e instrutor de ioga. Tendo isto em consideração, eis quatro abordagens simples para ajudar a que te sintas mais confortável quando tens a cabeça abaixo do nível do coração.
- Eleva as pernas.
A porta de acesso para as inversões: "Coloca simplesmente os pés numa superfície elevada, como a cama ou um sofá", afirma Kest. Em seguida, deita-te no chão com as pernas esticadas junto à parede. "É surpreendentemente difícil para algumas pessoas, principalmente se tiverem os isquiotibiais tensos", afirma Collinsworth. Estas posições reparadoras, que podem ser mantidas durante alguns minutos todos os dias, podem fazer com que te sintas confortável em ter as pernas elevadas enquanto manténs a cabeça e o coração ao mesmo nível.
- Faz uma ponte simples.
"Embora seja uma inversão moderada que todas as pessoas podem fazer, a ponte é uma posição muito poderosa, porque continua a garantir todos os benefícios das inversões típicas, como reduzir o stress, a ansiedade, a fadiga, entre outros", afirma Collinsworth. Deita-te de barriga para cima com as pernas dobradas, pés assentes no chão, braços estendidos no chão ao longo do corpo e as pontas dos dedos praticamente a tocar nos calcanhares. Levanta as ancas de modo a que o teu corpo forme uma linha reta desde os ombros até aos joelhos. Mantém esta posição de 30 segundos a um minuto.
- Habitua-te a estar de cabeça para baixo…
…mas ainda assim com os pés assentes no chão. "Para te tentares aproximar de um pino de cabeça, por exemplo, começa com a parte da flexibilidade", afirma Traci Copeland, Nike Master Trainer e instrutora de ioga. Posiciona-te de pé com as pernas bem afastadas e, em seguida, inclina-te completamente para a frente. Pouco a pouco (podem ser necessários dias ou semanas de prática dependendo da tua flexibilidade e do nível de conforto), tenta aproximar a tua cabeça do chão. A partir daqui, podes começar a experimentar alternar o teu peso para as tuas mãos e para o topo da cabeça. Copeland recomenda fazer pausas frequentes para verificares como te sentes. "Manter a concentração no momento pode ajudar a que não te sintas assoberbado pela experiência", afirma. Inicialmente, mantém a inclinação durante alguns segundos. Depois, aumenta gradualmente a duração. Repete com frequência até te sentires confortável com a posição.
- Obtém orientação adequada.
Antes de efetivamente começares, procura aconselhamento passo a passo de um instrutor de ioga qualificado. "É muito importante que obtenhas ajuda quando estiveres a começar", afirma Collinsworth. "Agora, neste mundo subitamente virtual, é muito mais complicado obter orientação com ajuda. No entanto, os bons professores de ioga conseguem ajudar dando indicações sobre todos os pequenos aspetos do movimento": 'Faz assim, e agora faz isto.' O que deves fazer para garantir que o fazes em segurança? Dedica-te a outro elemento essencial do ioga: a consciência plena. "Tenta simplesmente usufruir física e mentalmente do tempo que passas no tapete", explica Copeland. "Desta forma, não estarás a tentar fazer algo que outra pessoa está a fazer. Estarás a fazer aquilo que é correto para ti nesse momento."
O melhor conselho? Talvez seja ser paciente. É natural que sintas um pouco de receio em relação à ideia de ficares de cabeça para baixo. "Todos nós já estivemos em posição invertida. Quando éramos crianças, púnhamos o rabo acima da cabeça e os pés no ar durante as brincadeiras", afirma Collinsworth. "É simplesmente uma questão de recordar o nosso potencial em termos de movimento. Trata-se de voltar a esse espaço de diversão, mas agora, quando nos divertimos, conseguimos usufruir de forma consciente de todos estes fantásticos benefícios para a mente e para o corpo. Para mim, é ainda melhor do que quando éramos crianças."
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Para obteres mais orientação especializada sobre recuperação, bem como sobre mentalidade, movimento, nutrição e sono, consulta a Nike Training Club App.
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