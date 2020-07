Oito exercícios de fortalecimento do core para corredores

Desenvolve estes músculos essenciais para ganhares mais potência, estabilidade e resistência.

Correr é mais do que um exercício cardiovascular. Pensa no movimento da corrida: estás constantemente a equilibrar-te num pé. Isto requer força e estabilidade, especialmente no tronco. Não percas estes exercícios para desenvolveres um tronco sólido e melhorares a forma, a potência e a resistência da tua corrida.



Os grandes corredores têm pelo menos uma coisa em comum: um tronco forte. E isso significa muito mais do que abdominais esculpidos.



"Pensa no tronco como o conjunto dos músculos que estabilizam o torso e as ancas", afirma Janet Hamilton, proprietária da Running Strong, empresa de orientação sedeada em Atlanta. Juntamente com o abdominal reto (o "six-pack"), o tronco inclui os oblíquos interiores e exteriores, que te ajudam na torção de um lado para o outro, o abdominal transverso, que são os músculos profundos que envolvem o abdómen e puxam o umbigo para dentro, os sacroiliolombares, que se estendem ao longo da coluna vertebral, o multífido, os músculos profundos na parte inferior das costas, os glúteos e o pavimento pélvico.



O desenvolvimento de todos estes músculos através de exercícios de tronco proporciona benefícios incríveis. Melhoras a tua postura e estabilidade, melhoras a tua forma e podes tornar-te um corredor em melhor forma e mais rápido.



Para compreenderes como podes obter tudo isto através de um tronco mais forte, pensa no movimento da corrida. É essencialmente um ato de equilíbrio da esquerda para a direita e os músculos abdominais e lombares são responsáveis por te manter direito e estável. "Apoias-te num pé, voas no ar e aterras no outro pé", refere Hamilton. "É o teu tronco que transmite a força para as pernas na fase de lançamento e que a absorve na fase de aterragem", explica.



Para desempenharem ambas as funções, os músculos do tronco devem ser fortes e flexíveis, caso contrário "não consegues gerar ou absorver força de forma eficaz e estás a criar condições favoráveis para um mau desempenho e possíveis lesões", afirma Hamilton. "Se correres com um tronco fraco, provavelmente terás ancas instáveis, costas doridas, dores nos joelhos ou vais começar a arrastar os pés", refere Hamilton.