Oito exercícios de fortalecimento do core para corredores

Quando pensas nos músculos de corrida, provavelmente pensas nos grandes músculos da parte inferior do corpo: glúteos, quadris, isquiotibiais, gémeos. No entanto, o teu tronco, que, já agora, vai muito além de abdominais definidos, é, na verdade, um dos grupos musculares mais importantes para os corredores.

"Encara o tronco como o conjunto dos músculos que estabilizam o torso e as ancas", afirma Janet Hamilton, treinadora certificada de força e condicionamento, além de proprietária da empresa de treino Running Strong de Atlanta. Juntamente com o músculo abdominal reto, ou seja, os abdominais definidos (e sim, todos temos abdominais, mesmo que não estejam à vista), o tronco inclui: os oblíquos interiores e exteriores, que te ajudam a girar de um lado para o outro; o abdominal transverso, composto por músculos profundos que envolvem o abdómen como um espartilho, puxando o umbigo para dentro; os sacroiliolombares, que se estendem ao longo da coluna vertebral; o multífido, que integra os músculos profundos na parte inferior das costas; os glúteos e o pavimento pélvico.

Fortalecer todos estes músculos pode melhorar a tua postura e a estabilidade, aperfeiçoar a tua forma e ajudar-te a tornares-te um corredor em melhor forma, mais rápido e mais eficiente. De facto, um estudo publicado em The Journal of Strength and Conditioning Research comprova que o treino de força consistente para o tronco aumenta a velocidade. Outro estudo publicado em PLOS One apurou que pode melhorar a resistência e a eficiência de corrida (ou seja, com que eficiência utilizas a energia que tens ao correr).