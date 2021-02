Como evitar o burnout e encontrar um equilíbrio saudável entre a vida e o desporto

R:

É fantástico seres competitiva. Eu entendo e partilho essa mesma determinação.



Comecei a treinar com as vitórias em mente aos três anos de idade. Inspirada na medalha de ouro da velocista Evelyn Ashford, conquistada nos Jogos Olímpicos de 1984, posicionava-me no passeio e tentava, a pé, competir com os carros que passavam pela minha casa em Alexandria, Virgínia. Não consigo imaginar o que os meus pais pensavam de mim!



Essa determinação competitiva ainda hoje me motiva, tal como a ti. No entanto, parece que a tua determinação traz consequências. Isso é algo que vais ter de trabalhar antes que acabes por odiar a modalidade.



Quero ajudar-te tanto quanto possível, mas também quero que fales com o teu treinador sobre o que estás a sentir, para que te possa acompanhar. Podes até mesmo pedir para te aconselhar um terapeuta ou psicólogo desportivo que te ajude a encontrar algum equilíbrio. No meu caso, quando equilibro a competição com recuperação e algumas pausas, consigo sempre alcançar um melhor desempenho. É nesses momentos que me sinto mais feliz.



Para conseguir o equilíbrio, procuro os momentos em que posso concentrar-me nas coisas que adoro, coisas que não estão relacionadas com o basquetebol. O que gostas mais de fazer fora das pistas? Talvez seja brincar com o teu cão, ouvir música ou passar tempo com a tua família. Seja o que for, o importante é conseguires algum descanso mental. Se não conseguires relaxar de imediato, sê paciente contigo mesma.