Novas vitórias

Quando Gloria Kosgei, advogada de Eldoret, cidade natal do Eliud Kipchoge, no Quénia, conheceu pela primeira vez o lendário maratonista, ele fez algo que a surpreendeu: apresentou-se.

"A primeira vez que nos conhecemos, ele foi extremamente simpático. Disse: «Gloria, o meu nome é Eliud.» Teve de se apresentar. Quem não conhece o Eliud?", diz, entre risos.

Agora amiga próxima do Kipchoge, Gloria revela a natureza despretensiosa do corredor, uma caraterística que lhe valeu veneração e respeito no seu país natal e não só.

"Todos falam sobre a sua humildade", afirma Gloria. "No Quénia, temos muitos grandes atletas, mas encontrar um atleta da sua classe com a sua humildade, é algo raro. Ele não procura tratamento especial, espera na fila pela sua vez, como todos os outros. O Eliud é um atleta reconhecido, mas não se vê assim. Ele diz-te: «Sou o Eliud. Nada mais»."