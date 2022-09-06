Como a consciência plena cria e quebra hábitos, de acordo com o Dr. Judson Brewer

Podcast Trained: quebra hábitos menos saudáveis com o Dr. Jud Brewer
Orientação
A mudança de comportamento começa no cérebro. Aprende a desapegar-te de hábitos menos saudáveis com os conselhos de consciência plena deste psiquiatra especialista em dependência.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
Quer se trate da luta para reduzir o tempo passado em frente ao ecrã ou da batalha contra o consumo excessivo de açúcar, muitos de nós sabemos como é difícil libertarmo-nos de hábitos menos saudáveis. De acordo com Judson Brewer, médico, doutorado e autor de sucesso de The Craving Mind, a resposta para este problema não depende tanto da força de vontade, mas sim da consciência plena. Neste episódio, o diretor de investigação e inovação do Mindfulness Center da Universidade Brown juntou-se à anfitriã Jaclyn Byrer para explicar o que acontece no cérebro quando formamos e nos libertamos de hábitos. Também partilhou ferramentas de mapeamento de hábitos, acrónimos e técnicas de reenquadramento que podem ajudar qualquer pessoa a ter mais controlo sobre o seu comportamento para sempre.
"Não é uma questão do que devemos fazer, mas sim de ouvir a sabedoria dos nossos corpos. Quando ouvimos a sabedoria do nosso corpo, perdemos o encanto em relação a esse comportamento prejudicial."
Judson Brewer
Médico, doutorado, psiquiatra especialista em dependência e neurocientista
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.