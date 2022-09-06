Como a consciência plena cria e quebra hábitos, de acordo com o Dr. Judson Brewer

Quer se trate da luta para reduzir o tempo passado em frente ao ecrã ou da batalha contra o consumo excessivo de açúcar, muitos de nós sabemos como é difícil libertarmo-nos de hábitos menos saudáveis. De acordo com Judson Brewer, médico, doutorado e autor de sucesso de The Craving Mind, a resposta para este problema não depende tanto da força de vontade, mas sim da consciência plena. Neste episódio, o diretor de investigação e inovação do Mindfulness Center da Universidade Brown juntou-se à anfitriã Jaclyn Byrer para explicar o que acontece no cérebro quando formamos e nos libertamos de hábitos. Também partilhou ferramentas de mapeamento de hábitos, acrónimos e técnicas de reenquadramento que podem ajudar qualquer pessoa a ter mais controlo sobre o seu comportamento para sempre.