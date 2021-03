4 dicas para treinos com faixa de resistência

As faixas fazem com que os músculos trabalhem durante mais tempo

Para criar tensão, o que simula o peso, basta esticar a faixa. Quanto mais a esticares, mais tensão proporciona. "Ao contrário dos pesos livres, as faixas proporcionam tensão ao longo de uma repetição inteira, aumentando o tempo durante o qual os teus músculos trabalham", afirma Zeena Hernandez, médica de fisioterapia e proprietária da Good Reps Physical Therapy em Nova Iorque.



Ela dá o exemplo dos curls de bíceps: "se os fizesses com um par de halteres, os teus músculos trabalhavam ao levantares os pesos, em seguida faziam uma pausa quando a gravidade ajudasse ao baixá-los e recomeçavam na repetição seguinte". Mas quando fazes curls com uma faixa de resistência colocada por baixo dos pés e com uma ponta da faixa em cada mão, os músculos da parte superior do braço deparam-se com resistência ao longo de todo o movimento, porque, neste caso, têm de trabalhar contra a gravidade para manter o controlo para que a faixa não se solte de debaixo dos teus pés.



Exigem mais do teu tronco

Mesmo quando achas que te estás a focar, imaginemos, nas pernas, as faixas fazem com que o tronco trabalhe durante mais tempo. "A necessidade de controlar a faixa ao longo de todo o exercício significa que tens de contrair mais todos os músculos estabilizadores no tronco do que se treinasses com halteres", afirma a Nike Master Trainer Flor Beckmann. Dependendo do movimento, podes ainda trabalhar músculos pequenos e pouco utilizados nas partes superior e inferior do corpo para manter o controlo.



Podem ser inseridas em praticamente qualquer rotina

"As faixas também podem ajudar-te a criar força depois de uma lesão sem sobrecarregar os músculos", refere Hernandez, "e algumas (especialmente as mais compridas e extremamente elásticas, em oposição às «mini faixas» mais rígidas, com geralmente menos de 30 cm de diâmetro) são ideais para melhorar a mobilidade e o equilíbrio", acrescenta Beckmann. "São também uma ferramenta de ajuda para dominar exercícios mais desafiantes, como elevações ou agachamentos laterais", afirma Beckmann, "uma vez que as podes utilizar como um auxílio". Uma pesquisa rápida no Google por "_____ com faixas" mostra-te como fazer. Procura por instruções de um treinador ou fisioterapeuta certificados.



Obviamente, para além de todas as razões para adorar as faixas de resistência, precisas de as usar corretamente para receberes esse amor de volta. Começa por aqui: