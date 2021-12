Deves sincronizar os teus treinos com o teu ciclo?

Todas as mulheres têm estrogénio (que é o principal responsável pelo desenvolvimento reprodutivo) e progesterona (que prepara o útero para uma possível gravidez). Os seus níveis flutuam regularmente, o que pode afetar a forma como te moves, pensas e sentes não apenas durante o período, mas também durante todo o ciclo menstrual, afirma Georgie Bruinvels, doutorada e investigadora na empresa de análises biológicas Orreco. É por isso que, num dia, sentes-te com um nível de energia inesgotável e, no outro, estás colada ao sofá a chorar por causa de um anúncio sobre um abrigo de animais.



Estas variações também podem afetar a forma como o teu corpo se adapta ao exercício e isso pode ser positivo. Significa que, em qualquer dia do mês, poderás ser capaz de definir uma estratégia de quando e como deves treinar para obteres os resultados pretendidos. "A sincronização com o teu ciclo significa ajustares o teu plano de treinos e nutrição com base na tua fase hormonal. Isto irá fazer com que obtenhas as melhores recompensas físicas, mentais e emocionais", afirma Stacy Sims, doutorada, fisiologista de atletas femininas e autora de Roar, um guia de nutrição e treino baseado em fisiologia para mulheres ativas. Embora a investigação sobre o ajuste dos treinos com base no teu ciclo esteja em constante evolução, podes tirar algumas vantagens em colocares estas sugestões em prática.



Se estiveres na disposição de aceitar o teu fluxo natural (ou seja, sem métodos contracetivos hormonais, uma vez que a maior parte afeta as mudanças hormonais e requer uma abordagem diferente), este mapa menstrual de Sims irá ajudar-te a compreender as diferentes fases do teu ciclo. Lembra-te de que cada organismo e ciclo são diferentes, pelo que os resultados não são garantidos. Contudo, no mínimo, experimentares uma nova rotina pode ser uma mudança bem-vinda, sendo que poderás descobrir novas coisas que fazem com que o teu corpo se sinta bem.