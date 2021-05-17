Usa o cross-training para melhorares como corredor

Levantamento de pesos, CrossFit, treinos pliométricos (exercícios explosivos com saltos, como agachamentos com salto e lunges com troca de perna) e até mesmo treino de força simples com peso corporal (agachamentos e flexões) contribuem para o aumento da tua força muscular e da resistência. "Isto simplifica não só a vida quotidiana (carregar um saco pesado para um fim de semana fora, transportar as compras, pegar num filho ou no cão), como também as corridas. Tal acontece porque um corpo com músculos mais fortes apresenta maior resistência à fadiga", refere Janet Hamilton, treinadora certificada de força e condicionamento, além de proprietária da empresa de treino Running Strong de Atlanta. Por outras palavras, consegues dar mais de ti durante mais tempo, pois as tuas articulações estão mais preparadas para suportar a tensão exercida sobre as mesmas quilómetro após quilómetro.

"Podes correr regularmente para conseguires o marco de correr 30 dias seguidos, mas, se não fizeres treino de força, será como se corresses um dia, pois apenas melhoras a nível cardiovascular", afirma o treinador Bennett. "Quanto mais aumenta essa diferença, ou seja, se continuas a esforçar-te nas corridas sem treinar a força, maior a probabilidade de atingires um impasse no progresso e sofreres uma lesão." A American Heart Association e a maioria dos especialistas recomendam, pelo menos, duas sessões específicas de treinos de força por semana. No entanto, "desde que faças treinos mais curtos (que durem, aproximadamente, 20 minutos ou menos) e que não sejam sempre direcionados para os mesmos grupos musculares, podes fazer mais treinos", afirma o treinador Bennett.