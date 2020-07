Usa o cross-training para melhorares como corredor

Como a recuperação ativa melhora o teu treino

Por fim, as versões mais curtas das tuas atividades de cross-training favoritas, por exemplo, um passeio de bicicleta extremamente fácil ou uma caminhada relaxante, podem ajudar-te a recuperar mais rapidamente de uma corrida desafiante. Essa recuperação ativa permite que obtenhas ganhos que não terias se ficasses no sofá. Na verdade, quando os corredores foram testados antes e depois de fazer uma recuperação ativa ou passiva, o grupo ativo conseguiu correr quase três vezes mais do que aqueles que simplesmente descansaram, de acordo com um estudo da Western State Colorado University.



Isto pode dever-se ao facto de a recuperação ativa após exercícios extenuantes ajudar a limpar a acumulação de lactato sanguíneo mais rapidamente do que a recuperação passiva, o que aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos, ajudando-os a reparar-se de forma mais eficaz, concluiu um estudo separado publicado no Journal of Sports Sciences. A recuperação ativa também demonstrou diminuir a frequência cardíaca durante a prática de outros desportos e o esforço que sentes ao trabalhar, de acordo com um estudo publicado no Journal of Sports Science and Medicine.