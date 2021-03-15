Como evitar bloqueios e marcar sob pressão

Em primeiro lugar, eu percebo-te.



Pensava que jogava pessimamente em muitos jogos, mas quando via as gravações, não tinha sido assim tão mau. Não estou a desvalorizar o quão mal nos sentimos no momento, mas temos tendência para exagerar os nossos fracassos.



Uma das maiores lições que aprendi em relação a isso veio, surpreendentemente, do meu treinador de futebol da escola básica. Quando terminava um jogo e me sentia frustrada por causa do meu desempenho, ele dizia: "Nunca vais fazer um jogo perfeito. O teu objetivo num jogo é atingir a perfeição o máximo de vezes possível." Por outras palavras, nunca vais ser perfeito, mas podes fazer um passe perfeito, um lançamento perfeito ou um jogo defensivo perfeito.



Se eu fosse ti, procurava alguém em quem confiasse para me fazer ver a realidade. Senta-te com o teu treinador e analisem as tuas estatísticas para perceber se correspondem à tua perspetiva. Na maioria das vezes, quando as pessoas falam sobre sentirem-se em baixo, significa que não estão a acertar os lançamentos, mas tens de olhar para todos os teus números. Se os mais importantes estiverem a subir, isso reflete crescimento (e mais hipóteses de atingir a perfeição).