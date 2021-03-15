Como evitar bloqueios e marcar sob pressão

Pergunta ao teu coach: por que razão bloqueio na hora do jogo?
Orientação
Um jovem basquetebolista quer transformar os treinos em vitórias, por isso, a Kara Lawson, da equipa de basquetebol Duke, ajuda-o a ganhar alguma perspetiva.
"Pergunta ao teu coach" é uma coluna de recomendações para te ajudar a manter a cabeça no jogo.
P:
Caro coach,
Jogo basquetebol na escola secundária e arraso nos treinos. Acerto praticamente todos os lançamentos, sou rápido em ambos os lados do campo e adoro cada segundo. Mas quando chega à hora do jogo? Bloqueio. Parece que, de repente, fico tão paralisado devido ao medo de falhar que os meus músculos não se lembram de como lançar uma bola, especialmente nos lançamentos livres, que domino sempre nos treinos. E parece que a minha ansiedade está a piorar a cada jogo. Sei que tenho o que é preciso para ser realmente bom, mas não sei como canalizar isso quando verdadeiramente importa. Porque é que isto me está a acontecer e o que posso fazer?
Falta habilidade nos jogos
Basquetebolista de 18 anos
R:
Em primeiro lugar, eu percebo-te.
Pensava que jogava pessimamente em muitos jogos, mas quando via as gravações, não tinha sido assim tão mau. Não estou a desvalorizar o quão mal nos sentimos no momento, mas temos tendência para exagerar os nossos fracassos.
Uma das maiores lições que aprendi em relação a isso veio, surpreendentemente, do meu treinador de futebol da escola básica. Quando terminava um jogo e me sentia frustrada por causa do meu desempenho, ele dizia: "Nunca vais fazer um jogo perfeito. O teu objetivo num jogo é atingir a perfeição o máximo de vezes possível." Por outras palavras, nunca vais ser perfeito, mas podes fazer um passe perfeito, um lançamento perfeito ou um jogo defensivo perfeito.
Se eu fosse ti, procurava alguém em quem confiasse para me fazer ver a realidade. Senta-te com o teu treinador e analisem as tuas estatísticas para perceber se correspondem à tua perspetiva. Na maioria das vezes, quando as pessoas falam sobre sentirem-se em baixo, significa que não estão a acertar os lançamentos, mas tens de olhar para todos os teus números. Se os mais importantes estiverem a subir, isso reflete crescimento (e mais hipóteses de atingir a perfeição).
Nunca vais ser perfeito, mas podes fazer um passe perfeito, um lançamento perfeito ou um jogo defensivo perfeito.
Quanto a ter dificuldades em transpor para os jogos aquilo em que és bom nos treinos? Bem-vindo à vida! Não quero ser impertinente. É extremamente difícil traduzir uma habilidade de um treino de pressão reduzida para uma realidade de elevada pressão. Tive jogadores que queriam melhorar os lançamentos, por isso, praticavam-nos durante uma semana e quando continuavam sem conseguir fazer esse lançamento num jogo, diziam, "Mas, treinadora! Pratiquei os lançamentos na semana passada!" A minha resposta é: "OK, precisas de praticar durante alguns anos. Nessa altura, falamos." Muitos jovens têm esta visão distorcida do crescimento e de quanto tempo demora. Não é algo instantâneo.
Os lançamentos não são tudo. Todas as tuas contribuições são importantes.
Para crescer, tens de fazer o que fiz enquanto jogadora: tocar na bola e treinar as tuas habilidades todos os dias. Todos os dias. Pode ser à entrada de casa ou num parque perto de tua casa. Basta encontrar uma forma de criares o teu espaço de treino perfeito. Vais ficar surpreendido com as melhorias ao fim de um mês. E, depois, dois meses. A seguir, três.
A repetição é o que torna a execução possível…
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
A Kara Lawson é a treinadora principal de basquetebol feminino na Universidade Duke. Foi treinadora adjunta dos Boston Celtics, analista de transmissões conceituada e uma jogadora que se destacou na WNBA durante 13 épocas, ajudando as Monarchs a conquistar a vitória de um campeonato. Fez também parte da equipa da seleção dos EUA que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim. Enquanto jogadora fundamental no Tennessee, liderou as Lady Vols rumo a três presenças no Final Four da NCAA.
Envia um e-mail para askthecoach@nike.com com uma pergunta sobre como melhorar a tua mentalidade no desporto ou no fitness.
Ilustração: Harrison Freeman
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