Como recuperar depois de perder um jogo importante

Há menos talento na tua equipa nesta época. Sem problema. Isso acontece. Como vais adaptar-te? Tendo em conta que tens uma equipa de jogadores mais jovens, podes tornar-te num líder. Inspira-os a alcançar a grandeza. Sempre tive um fascínio pelo aspeto mental do desporto. Na verdade, estudei neurociência na faculdade. Provavelmente, sabes de forma intuitiva que, quando tens confiança, jogas melhor e aprendes mais depressa. Por isso, aumentar a confiança é um excelente ponto de partida.



Quando era jogadora, reforcei a confiança das minhas colegas de equipa de várias formas. Ao dar mais cinco, ao dizer "jogaste muito bem hoje", ao oferecer boleia para casa, ao falar sobre o que correu bem. Estas pequenas coisas dão às pessoas imensa confiança para ultrapassarem os limites que elas se podem estar a colocar a si mesmas. Além disso, é a criação de relações como estas que levas contigo, não as vitórias e as derrotas.



Quanto a pensar que esta é a tua última oportunidade, és o único que define esses limites. Em 2000, quando me contrataram pela primeira vez como treinadora de ténis e basquetebol, pensei "bem, treinar não é realmente um trabalho". Agora tenho 20 anos de carreira e não podia estar mais feliz. Por isso, sim, para ti pode ser o fim do uso de uma camisola do secundário. Mas isso não significa que tenha de ser o fim da tua carreira no desporto, a menos que queiras que seja. És o único com o poder de determinar quando as coisas terminam para ti. E a forma como terminam.



Treinadora Banghart