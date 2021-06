Como recuperar depois de perder um jogo importante

Por isso, fui em frente, na esperança de que fosse um dia chuvoso para ela e um dia de sol para mim. Mas, no fim de contas, não foi assim. Não ganhei. Mas jogar perante aquela multidão contra uma oponente daquele nível e perder foi um resultado bem melhor do que viver com o arrependimento de não tentar. E adivinha? Regressei e ganhei o campeonato no ano seguinte (o fenómeno já se tinha graduado).



Outra coisa que me ajudou a transformar essa derrota numa vitória foi simplesmente honrar o momento, sentir a dor e esquecer. Olhar para trás faz-se na reforma, não quando estás a percorrer o teu caminho. Eu, as minhas jogadoras e os atletas em geral procuramos sempre dar o nosso melhor. Somos caçadores, sempre numa busca incessante.



No Twitter, utilizo muito o hashtag #inpursuit (em busca). É o meu lema. Mas não significa que estou em busca da próxima vitória. Significa que estou em busca da próxima oportunidade. Descobri que quanto mais trabalhas, melhores são as oportunidades que surgem no teu caminho.



Vejo uma grande oportunidade à tua frente: um ano de renovação. A sobrevivência e a evolução estão relacionadas com a adaptação. Darwin disse isto e eu adoro e vivo dessa forma. Não entro num ano de renovação a pensar "Bem, isto vai ser horrível". Penso "Como posso adaptar-me?"