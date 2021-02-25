Como recuperar depois de perder um jogo importante

Courtney Banghart — Como posso recuperar depois de uma grande derrota?
Orientação
A Courtney Banghart da equipa de basquetebol da UNC ajuda um atleta motivado a esquecer o resultado e a viver para o jogo.
"Pergunta ao teu treinador" é uma coluna de recomendações para te ajudar a manter a cabeça no jogo.
P:
Olá, treinadora,
O futebol é basicamente a minha vida. Adoro jogar, sou bastante bom e todos os meus amigos mais próximos fazem parte da equipa. Depois de vencer o campeonato estadual de escolas secundárias dois anos consecutivos, na última época perdemos nos playoffs. Não suporto perder e, para ser sincero, ainda não consegui ultrapassar esta derrota. Agora estou preocupado com a época que se aproxima, sempre que recomeçamos. Os nossos três melhores jogadores graduaram-se e os mais novos não são muito fortes. É também o meu último ano, por isso é a minha última oportunidade de brilhar. Não sei se sou suficientemente bom para entrar numa equipa universitária, por isso, quero mesmo sair em alta. Como posso ultrapassar a deceção da última época?
Exausto com a derrota
Futebolista de 17 anos
R:
Na verdade, as derrotas doem. Ainda assim, prefiro perder do que não jogar.
Já passei por várias grandes derrotas enquanto jogadora e treinadora. Em 2015, em Princeton, entrámos na pós-temporada como a equipa da Ivy League mais bem-sucedida da história do torneio NCAA e a única equipa imbatível, feminina ou masculina, do basquetebol da Primeira Divisão.
Perdemos na segunda ronda. Em frente a mais de 18 000 pessoas. Doeu.
Depois do jogo, no balneário, disse às minhas jogadoras: "Eu sei que isto dói. Também estou a sofrer. No entanto, esta dor não significa que falhámos. Significa que demos o máximo."
Sim, perdeste. Sim, podes dar 1000% e, mesmo assim, perder. Contudo, vamos esclarecer uma coisa: não és um falhado. Só uma equipa ganha tudo, mas mais do que uma equipa dá o seu máximo. Se deres o máximo, és um vencedor.
Incentivo-te a transformares o teu medo de perder num medo de perder uma oportunidade. Isto é uma mudança de foco que aprendi na escola secundária. Era campeã estadual de ténis, mas quando chegou a hora de defender o título, defrontei um verdadeiro fenómeno. Sabia que a probabilidade de a vencer era baixa. Ainda assim, também sabia que, se tivesse medo de perder, mais valia simplesmente desistir por completo e isso seria algo que não faria.
Só uma equipa ganha tudo, mas mais do que uma equipa dá o seu máximo. Se deres o máximo, és um vencedor.
Por isso, fui em frente, na esperança de que fosse um dia chuvoso para ela e um dia de sol para mim. Mas, no fim de contas, não foi assim. Não ganhei. Mas jogar perante aquela multidão contra uma oponente daquele nível e perder foi um resultado bem melhor do que viver com o arrependimento de não tentar. E adivinha? Regressei e ganhei o campeonato no ano seguinte (o fenómeno já se tinha graduado).
Outra coisa que me ajudou a transformar essa derrota numa vitória foi simplesmente honrar o momento, sentir a dor e esquecer. Olhar para trás faz-se na reforma, não quando estás a percorrer o teu caminho. Eu, as minhas jogadoras e os atletas em geral procuramos sempre dar o nosso melhor. Somos caçadores, sempre numa busca incessante.
No Twitter, utilizo muito o hashtag #inpursuit (em busca). É o meu lema. Mas não significa que estou em busca da próxima vitória. Significa que estou em busca da próxima oportunidade. Descobri que quanto mais trabalhas, melhores são as oportunidades que surgem no teu caminho.
Vejo uma grande oportunidade à tua frente: um ano de renovação. A sobrevivência e a evolução estão relacionadas com a adaptação. Darwin disse isto e eu adoro e vivo dessa forma. Não entro num ano de renovação a pensar "Bem, isto vai ser horrível". Penso "Como posso adaptar-me?"
Quanto mais trabalhas, melhores são as oportunidades que surgem no teu caminho.
Há menos talento na tua equipa nesta época. Sem problema. Isso acontece. Como vais adaptar-te? Tendo em conta que tens uma equipa de jogadores mais jovens, podes tornar-te num líder. Inspira-os a alcançar a grandeza. Sempre tive um fascínio pelo aspeto mental do desporto. Na verdade, estudei neurociência na faculdade. Provavelmente, sabes de forma intuitiva que, quando tens confiança, jogas melhor e aprendes mais depressa. Por isso, aumentar a confiança é um excelente ponto de partida.
Quando era jogadora, reforcei a confiança das minhas colegas de equipa de várias formas. Ao dar mais cinco, ao dizer "jogaste muito bem hoje", ao oferecer boleia para casa, ao falar sobre o que correu bem. Estas pequenas coisas dão às pessoas imensa confiança para ultrapassarem os limites que elas se podem estar a colocar a si mesmas. Além disso, é a criação de relações como estas que levas contigo, não as vitórias e as derrotas.
Quanto a pensar que esta é a tua última oportunidade, és o único que define esses limites. Em 2000, quando me contrataram pela primeira vez como treinadora de ténis e basquetebol, pensei "bem, treinar não é realmente um trabalho". Agora tenho 20 anos de carreira e não podia estar mais feliz. Por isso, sim, para ti pode ser o fim do uso de uma camisola do secundário. Mas isso não significa que tenha de ser o fim da tua carreira no desporto, a menos que queiras que seja. És o único com o poder de determinar quando as coisas terminam para ti. E a forma como terminam.
Treinadora Banghart
A Courtney Banghart é a treinadora principal de basquetebol feminino na Universidade da Carolina do Norte. Também foi treinadora principal na Universidade de Princeton. Em 2015 recebeu o prémio Naismith de treinadora do ano a nível nacional e foi treinadora adjunta da seleção norte-americana de basquetebol feminino sub-23 de 2017. A Banghart era uma jogadora imprescindível em Dartmouth e estabeleceu o recorde da Ivy League de maior número de lançamentos de três pontos na carreira, que ainda não foi superado. Faz parte do conselho de administração da Associação de Treinadores de Basquetebol Feminino e do Comité de Supervisão de Basquetebol Feminino da NCAA.
Envia um e-mail para askthecoach@nike.com com uma pergunta sobre como melhorar a tua mentalidade no desporto ou no fitness.
Ilustração: Harrison Freeman
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