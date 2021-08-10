Como ultrapassar a ansiedade de desempenho, segundo o treinador Patrick Sang

Comecei por correr corridas de obstáculos, o que envolve saltar por cima de barreiras e água. A tua mente e o teu corpo devem trabalhar em conjunto se quiseres superar o obstáculo seguinte. Esta crença molda toda a minha abordagem enquanto treinador de corrida. Quero que os meus corredores tenham consciência de como as suas mãos balançam, de como as pernas se movem e de onde os olhos estão focados. Mesmo numa corrida de longa distância, em que estares ciente das tuas sensações pode ser desconfortável, a mente e o corpo de um corredor devem estar sempre sincronizados. Quando estão, o corredor consegue correr de forma mais inteligente, e não de forma mais árdua.



De certa forma, a ansiedade é um sinal para permaneceres em alerta e prestares atenção. Se te conseguires treinar a ti mesmo para te concentrares em como o teu corpo se move quando te sentes ansioso, terás uma ferramenta poderosa para te ajudar a ter um bom desempenho sob pressão. Isto pode não parecer possível neste momento, em que a tua ansiedade é como uma voz que grita para entrares em pânico. Contudo, se usares todas as outras técnicas que discutimos, ou seja, se te mantiveres longe de conversas stressantes, acalmares a tua mente com música ou leitura e assumires um papel de liderança dentro da tua equipa, a tua ansiedade pode acabar por ficar mais silenciosa, até que não passe de um sussurro.



Podes utilizar este sussurro como uma mensagem que diz: "Agora é o momento certo para te concentrares. Agora é o momento de respirares. Agora é o momento certo para focares toda a tua atenção no presente." A tua ansiedade pode nunca desaparecer completamente, mas pode mudar. Além disso, podes chegar à conclusão de que precisas desta versão diferente da mesma.



Treinador Sang