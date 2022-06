Como ultrapassar a ansiedade de desempenho, segundo o treinador Patrick Sang

Patrick Sang é um treinador de corrida e antigo corredor queniano. Desde que se tornou o treinador do Eliud Kipchoge em 2002, Sang ajudou-o a ganhar uma medalha de ouro olímpica, a estabelecer o recorde mundial da maratona e a tornar-se o primeiro homem a correr uma maratona em menos de duas horas. Corredor internacional pelo Quénia, Sang ganhou medalhas de prata no Campeonato Mundial de Atletismo de 1991, nas olimpíadas de 1992 e no Campeonato Mundial de Atletismo de 1993 nos 3000 metros de corrida com obstáculos. A nível universitário, Sang competiu na Universidade do Texas em Austin, estabelecendo o recorde da universidade nos 3000 metros de corrida com obstáculos.



