Como ultrapassar a ansiedade de desempenho, segundo o treinador Patrick Sang

Pergunta ao teu treinador: "Como posso acalmar o meu pânico na linha de partida?"
Orientação
Este atleta anseia correr… para fora do estádio. Patrick Sang, treinador do Eliud Kipchoge, tem alguns conselhos práticos para ele.
Pergunta ao teu treinador é uma coluna de recomendações para te ajudar a manter a cabeça no jogo.
P:
Olá, treinador.
Corro praticamente desde que consigo andar e o running sempre foi o meu desporto. Estou no 11.º ano e sou o corredor mais rápido da minha equipa e um dos melhores de todo o estado. Estão todos de olhos postos em mim, desde a minha família e os meus amigos até aos meus colegas de equipa, aos treinadores e aos recrutadores universitários, e estou a começar a ceder à pressão. Parece que a única coisa sobre a qual as pessoas querem falar comigo é a próxima corrida. Mesmo durante os treinos, os meus colegas de equipa falam constantemente sobre quais os adversários que acham que eu consigo vencer. Com a fasquia sempre elevada, sempre que me aproximo da linha de partida, sinto que não consigo respirar. Quanto mais tento relaxar, mais entro em pânico. Como posso recuperar a coragem e começar a ter vontade correr novamente?
Ansiedade em cada corrida
Corredor de 17 anos
R:
Não estás sozinho. Muitos corredores sofrem de ansiedade, especialmente antes de uma corrida.
Infelizmente, para atletas competitivos, pode parecer que essa ansiedade está no ar que respiramos. De certa forma, às vezes está. Isto porque os competidores adoram falar sobre competição: quem defrontamos, os nossos recordes pessoais e o que está em jogo. Se muitos atletas se juntarem à conversa, pode parecer que a ansiedade te rodeia.
Às vezes, os atletas criam esta atmosfera de forma acidental. Outras vezes, é intencional. Alguns corredores usam mesmo a ansiedade para distrair ou desencorajar os adversários. Isto acontece e precisas de ter noção disso.
Quando estava nos campeonatos mundiais de 1987, tive a honra de competir contra alguns grandes atletas, um dos quais tinha uma forma incrível de distrair os seus adversários antes de uma corrida. Ia para a linha de partida e pontapeava os blocos com tanta força que até mesmo alguém do outro lado da arena conseguia ouvir. Era uma estratégia intencional, creio, e muito eficaz.
Tudo isto para dizer que uma parte da ansiedade que sentes antes de uma corrida pode surgir do teu ambiente. O primeiro passo é mudar esse ambiente. Presta atenção a quem fala sem parar sobre os adversários e afasta-te um pouco dessas pessoas. Tenta ouvir música, algo que descobri que me acalma antes de uma corrida. Mesmo ler nas noites anteriores a uma competição pode ajudar a distrair a tua mente. Pensa nisto como um treino para desviares a tua atenção na linha de partida.
Há outra forma de acalmares a ansiedade pré-corrida: fala com o teu treinador sobre assumir mais responsabilidades.
Sempre que vejo que um corredor está a pensar demasiado na competição, começo a orientá-lo para assumir uma função que exija mais liderança. Talvez se encarregue de preparar o espaço de treino. Talvez lidere as sessões de treino. A tua mente quer ter um trabalho para fazer e, quando o faz bem, começas a acreditar em ti mesmo e a ansiedade desvanece. Esta é também a razão pela qual ponho todos os corredores que treino a fazerem tarefas no campo de corrida, até mesmo o Eliud Kipchoge!
Depois de toda esta conversa sobre como acalmares a tua mente, vou dizer-te algo que pode surpreender-te: a ansiedade não é necessariamente uma coisa má. Senti sempre algum nível de ansiedade enquanto me preparava para uma corrida, mas aprendi a usá-la para aumentar a minha concentração, para me lembrar do que está em jogo.
Se te conseguires treinar a ti mesmo para te concentrares em como o teu corpo se move quando te sentes ansioso, terás uma ferramenta poderosa para te ajudar a ter um bom desempenho sob pressão.
Comecei por correr corridas de obstáculos, o que envolve saltar por cima de barreiras e água. A tua mente e o teu corpo devem trabalhar em conjunto se quiseres superar o obstáculo seguinte. Esta crença molda toda a minha abordagem enquanto treinador de corrida. Quero que os meus corredores tenham consciência de como as suas mãos balançam, de como as pernas se movem e de onde os olhos estão focados. Mesmo numa corrida de longa distância, em que estares ciente das tuas sensações pode ser desconfortável, a mente e o corpo de um corredor devem estar sempre sincronizados. Quando estão, o corredor consegue correr de forma mais inteligente, e não de forma mais árdua.
De certa forma, a ansiedade é um sinal para permaneceres em alerta e prestares atenção. Se te conseguires treinar a ti mesmo para te concentrares em como o teu corpo se move quando te sentes ansioso, terás uma ferramenta poderosa para te ajudar a ter um bom desempenho sob pressão. Isto pode não parecer possível neste momento, em que a tua ansiedade é como uma voz que grita para entrares em pânico. Contudo, se usares todas as outras técnicas que discutimos, ou seja, se te mantiveres longe de conversas stressantes, acalmares a tua mente com música ou leitura e assumires um papel de liderança dentro da tua equipa, a tua ansiedade pode acabar por ficar mais silenciosa, até que não passe de um sussurro.
Podes utilizar este sussurro como uma mensagem que diz: "Agora é o momento certo para te concentrares. Agora é o momento de respirares. Agora é o momento certo para focares toda a tua atenção no presente." A tua ansiedade pode nunca desaparecer completamente, mas pode mudar. Além disso, podes chegar à conclusão de que precisas desta versão diferente da mesma.
Treinador Sang
Patrick Sang é um treinador de corrida e antigo corredor queniano. Desde que se tornou o treinador do Eliud Kipchoge em 2002, Sang ajudou-o a ganhar uma medalha de ouro olímpica, a estabelecer o recorde mundial da maratona e a tornar-se o primeiro homem a correr uma maratona em menos de duas horas. Corredor internacional pelo Quénia, Sang ganhou medalhas de prata no Campeonato Mundial de Atletismo de 1991, nas olimpíadas de 1992 e no Campeonato Mundial de Atletismo de 1993 nos 3000 metros de corrida com obstáculos. A nível universitário, Sang competiu na Universidade do Texas em Austin, estabelecendo o recorde da universidade nos 3000 metros de corrida com obstáculos.
Envia um e-mail para askthecoach@nike.com com uma pergunta sobre como melhorar a tua mentalidade no desporto ou no fitness.
Fotografia: Kyle Weeks
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