Como tornar as crianças mais ativas, segundo os especialistas

A ciência por trás dos nossos ecrãs

Se os videojogos e a visualização de vídeos fossem um desporto olímpico, as crianças seriam atletas com medalhas de ouro. "O tempo em frente ao ecrã pode libertar grandes quantidades de dopamina no cérebro", refere Lisa Jo Gagliardi, antiga coordenadora regional de saúde na escola no Michigan e fundadora da empresa de consultoria LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. "A dopamina é o neurotransmissor responsável pelos sistemas de prazer e recompensa do corpo e é uma das razões que tornam tão difícil conseguirmos afastarmo-nos do ecrã, o que pode ser equiparável à dependência", indica Gagliardi.

Contudo, podes suspirar de alívio: a atividade física também liberta dopamina. A única diferença é que o movimento requer mais esforço, na medida em que a criança tem de mudar para as roupas de brincar/exercício, esforçar-se para correr atrás de um amigo ou de uma bola e, provavelmente, tomar banho depois, do que simplesmente deixar-se afundar no sofá com um comando. Os passatempos sedentários podem exigir menos esforço, mas isso não significa que sejam mais divertidos. Uma investigação que comparou intervalos de atividades de dois minutos com dois minutos no iPad concluiu que, na verdade, as crianças desfrutaram mais da atividade do que dos videojogos, segundo a autora principal do estudo, Rebecca Hasson, doutorada e professora associada de cinesiologia na Universidade do Michigan.

"As crianças só precisam de mais oportunidades e incentivos para brincar e fazer exercício. Quanto mais receberem, mais os seus cérebros reconhecerão os efeitos positivos", refere Gagliardi.