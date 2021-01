Como romper de vez com os maus hábitos

1. Identifica os teus maus hábitos.

"Para parares de navegar incessantemente no telemóvel ou comer aquele segundo (OK, terceiro) brownie, precisas de perceber por que razão estes padrões acontecem", refere Brewer. Para o fazeres, pega numa caneta e num papel e, para cada mau hábito que tenhas, anota aquilo que o desencadeia, o comportamento e a recompensa.



Usemos o hábito de navegar no telemóvel como exemplo. O desencadeador poderá ser veres um amigo a pegar no telemóvel e o comportamento é pegares também no teu e começares a percorrer as redes sociais. A recompensa poderia ser veres alguns "gostos" na última foto que publicaste ou rires com um meme com o qual te identificas bastante. "Este ciclo desencadeador-comportamento-recompensa está diretamente ligado ao teu cérebro", afirma Brewer, "e saber que ele existe é o primeiro passo para o quebrar". "Se não tens noção de que está a acontecer, é o fim do jogo", acrescenta. "Nunca conseguirás parar."



2. Muda o contexto.

Uma forma fácil de quebrar este ciclo de maus hábitos: evita desencadeadores. "Locais, alturas do dia, mesmo as pessoas à tua volta. Todos podem ser desencadeadores subconscientes", refere Wood. Ajusta esses sinais e podes mudar a forma como ages.



Se reparares que, sempre que te sentas no sofá e abres o portátil, vais buscar um snack, experimenta abrir o computador apenas numa secretária ou numa mesa, onde estás treinado para estar no modo de trabalho e não de descontração. Se pegares no telemóvel ou no comando da televisão todas as noites antes de ires dormir, deixa-os noutra divisão e coloca um livro na tua mesinha de cabeceira. Bebes sempre um copo a mais com um amigo que gosta de beber? Muda o vosso ponto de encontro para um trilho.



3. Adiciona fricção.

Podes transformar um comportamento negativo num positivo ao torná-lo um pouco mais difícil de realizar. Para demonstrar isto, Wood aponta para um estudo clássico publicado no "Journal of Applied Behavior Analysis". Os investigadores queriam perceber o que seria necessário para que as pessoas escolhessem as escadas em vez do elevador num edifício de quatro andares, por isso, aumentaram 16 segundos ao tempo que demorava para a porta do elevador fechar. Esta pequena inconveniência, a que os especialistas chamam de fricção, reduziu em um terço as viagens de elevador. "O mais incrível", diz Wood, "é que, quatro semanas depois, quando voltaram a acelerar o tempo, as pessoas continuavam a utilizar as escadas. Tinham formado um novo hábito de subir pelas escadas".



Aposta na criatividade e adiciona fricção aos padrões que pretendes alterar. Estás sempre a roer as unhas? Está na altura de fazeres uma manicure. Estás todo o dia sentado em frente ao computador? Experimenta uma cadeira de secretária com costas duras que te faz querer levantares-te frequentemente. Criar nem que seja um pouco de resistência pode bloquear a tua resposta automática.



4. Sintoniza-te… em tempo real.

Da próxima vez que estiveres a adiar um projeto ou a olhar para o fundo de um pacote de batatas fritas, faz uma pausa e pensa sobre como te sentes. "Questiona-te «O que é que estou a ganhar com isto?»", sugere Brewer. Estar simplesmente consciente das tuas ações pode mudar o hábito enraizado no teu cérebro. Recentemente, a equipa de Brewer estudou isso com mais de mil pacientes que comiam demasiado. Depois de os pacientes terem realmente prestado atenção a como se sentiam ao comer sem parar e terem repetido este exercício 10 a 15 vezes, o seu impulso para exagerar começou a desvanecer e reportaram uma redução significativa na alimentação ligada aos desejos. "À medida que começaram a ver que o comportamento anterior não era benéfico, o valor da recompensa baixou", refere. "A mesma perdeu o encanto."



"O segundo passo consciente a dar", afirma Brewer, "é pensar no quão melhor te sentes quando não optas pelo teu mau hábito". "O nosso cérebro está sempre à procura de uma oferta maior e melhor (BBO – bigger, better offer)", explica. "Por isso, se te concentrares na forma como o teu comportamento anterior não é recompensador e na forma como o novo comportamento é recompensador, o teu cérebro irá mover-se naturalmente nessa direção." Talvez a tua BBO sejam os encontros com amigos próximos para porem a conversa em dia durante o tempo em que estarias a olhar para o telemóvel. Talvez seja a adrenalina que sentes o dia inteiro quando realmente fazes a tua corrida matinal em vez de não a fazeres e lamentares-te o resto do dia.

5. Mantém um plano de reserva.

Para os momentos em que ainda sentes a tentação de voltar ao teu mau hábito anterior, cria um plano "se/então". Por exemplo, se te apetecer beber um refrigerante ao fim do dia, então opta por um copo de água com gás. "Ter uma estratégia exata para te encaminhar para uma opção melhor pode ajudar a garantir que tal realmente acontece, especialmente quando estás a começar a quebrar um mau hábito e o mesmo ainda tem um pouco de controlo sobre ti", refere Wood.



"Quebrar o ciclo desencadeador-comportamento-recompensa torna-se cada vez fácil à medida que vais praticando", atesta Wood. Continua a repetir os passos acima e acabar com os teus maus hábitos tornar-se-á em breve um hábito.