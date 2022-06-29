Como romper de vez com os maus hábitos

Quantas vezes tentaste deixar de beber refrigerantes, reduzir o tempo em frente ao ecrã ou deixar de adormecer com a televisão ligada? Quão abaixo te deixaste ir cada vez que falhaste?



Se respondeste "bastante" e "muito", está na altura de adotares uma abordagem completamente nova para dominares os teus maus hábitos, para que possas evitar que adulterem os teus objetivos de bem-estar.



"Não podes forçar-te a mudar os teus maus comportamentos", afirma Wendy Wood, doutorada, professora e diretora de psicologia e negócios na Universidade da Califórnia do Sul, além de ser uma investigadora que estudou durante décadas como formamos e mudamos os hábitos. (É também autora de um livro sobre este tema intitulado "Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick".) O teu autocontrolo e força de vontade vão, inevitavelmente, desvanecer. "Para romper com padrões negativos", refere Wood, "tens de ir à origem e mudar o teu cérebro".



"Quer o hábito seja fumar compulsivamente ou ir frequentemente ao ginásio, para o nosso cérebro é a mesma coisa", afirma Judson Brewer, médico, doutorado, diretor de investigação e inovação do Mindfulness Center da Universidade Brown e autor de "The Craving Mind". "Algo funciona como desencadeador na tua mente e leva-te a comportares-te de determinada forma, e esse comportamento incita uma recompensa no teu cérebro", refere Brewer. Preparas-te para uma reunião ou uma aula no final do dia (desencadeador), bebes um refrigerante (comportamento) e o teu nível de açúcar aumenta (recompensa). Muitas vezes, tudo acontece sem sequer pensares nisso.



"Na verdade, 43% das ações que fazes todos os dias são habituais e inconscientes", afirma Wood. Funcionar em modo piloto automático é fantástico no que toca a bons hábitos, mas é péssimo no que diz respeito às coisas que desejavas não fazer. Para agir com mais intenção e atacar a raiz do problema em vez de te atacares a ti mesmo, segue este plano de responsabilidade de cinco passos.