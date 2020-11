Como o Exercício Afeta o Sistema Imunitário

Modera os exercícios de resistência

Tudo o que ative a tua circulação pode ajudar a acionar as células combatentes e, na verdade, "não é preciso muito", afirma Nieman, que recomenda fazer praticamente todos os dias uma caminhada a um ritmo mais rápido do que o ritmo de andar a passear a ver montras. Durante quanto tempo? Nieman sugere que o ideal são 30 a 75 minutos de exercício cardiovascular consistente. O exercício cardiovascular consistente não só garante o benefício da circulação imediata, como também pode fortalecer o teu coração para manter a circulação sanguínea com um ritmo regular adequado.



Correr garante vantagens semelhantes, por isso se preferes um ritmo mais elevado, é uma boa opção. Contudo, é importante que saibas que aumentar muito a intensidade ou a distância face ao que estás habituado pode colocar o teu sistema imunitário em risco (mais uma vez a questão da tensão). Caso em análise: um estudo de referência de 1987, que continua a ser o maior do género, revelou que os corredores de maratona tinham quase seis vezes mais probabilidade de sofrerem de gripe, constipação ou garganta inflamada na semana após a corrida, do que aqueles que não praticam corrida.



Se estás a treinar para uma prova de distância, certifica-te de que segues um plano de treino que aumenta progressivamente a quilometragem e a velocidade ao longo do tempo (podem ser 12 semanas para uma meia maratona e 20 semanas para uma maratona, dependendo do teu nível de condição física). As corridas virtuais podem ser mais seguras do que as ao vivo por haver uma menor exposição a germes, acrescenta Nieman. A forma como te alimentas para as corridas de treino e para as corridas também pode fazer muita diferença. Como a glicose (um açúcar presente nos hidratos de carbono) é um importante nutriente para as células imunitárias, manter uma alimentação adequada com a quantidade certa de hidratos de carbono antes, durante e depois da atividade de resistência pode ajudar a manter-te saudável, revela. Mesmo que pratiques exercício durante menos de 75 minutos, as fontes naturais de açúcar, como a fruta e/ou cereais integrais, antes e depois da atividade, são sempre uma boa opção.