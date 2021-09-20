Como lidar com agressores, segundo o treinador Gjert Ingebrigtsen

Como é óbvio, isto são apenas soluções temporárias. Um bully raramente irá mudar o seu comportamento exceto quando alguém o responsabiliza. Estas pessoas não irão aprender a ter autocontrolo quando se encontram cheias de adrenalina exceto se alguém as ajudar a compreender o impacto das suas ações e quando perderem oportunidades de jogar (ou quando perderem jogos!).



Por isso é que é muito importante contares ao teu treinador aquilo que se passa. Eu sei que contar estas situações não é uma coisa fácil de se fazer, mas é o teu treinador que precisa de falar com este companheiro de equipa e não tu.



Em primeiro lugar, porque se tentares confrontar o teu companheiro de equipa, podes despoletar ainda mais a sua raiva. Em segundo lugar, porque o teu treinador tem duas tarefas a fazer: tem de pôr um fim ao bullying que está a acontecer e evitar o bullying que pode vir a acontecer.



Espero que o teu treinador aproveite esta oportunidade para melhorar a tua situação e, em último caso, a situação de toda a equipa. Não se trata apenas de controlar um bully, o teu treinador também irá ter a oportunidade de criar uma cultura em que os colegas de equipa irão saber como se apoiar uns aos outros e saber que podem falar quando algo está errado.



E tu poderás ter bastante orgulho por teres feito parte da criação dessa cultura. Pode ser que até comeces a marcar mais golos e a equipa comece a ganhar mais jogos. Pode ser que o bully acorde um dia e compreenda que estava a limitar o potencial de todos. E se esta situação não mexer com ele? Se ele não compreender a importância de tratar os outros com respeito? Bem, nesse caso, provavelmente não vai ser teu companheiro de equipa durante muito mais tempo.





Treinador Ingebrigtsen