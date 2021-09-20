Como lidar com agressores, segundo o treinador Gjert Ingebrigtsen

Pergunta ao teu treinador: "Como posso jogar com um colega de equipa que pratica bullying?"
Orientação
O norueguês Gjert Ingebrigtsen explica a um jovem jogador de futebol como evitar o bully da equipa sem deixar de responsabilizar essa pessoa.
"Pergunta ao teu treinador" é uma coluna de recomendações para te ajudar a manter a cabeça no jogo.
P:
Caro treinador,
Existe um jogador na minha equipa que me trata muito mal. Eu nem consigo fazer nada perto dele. Na semana passada, marquei o golo da vitória e ele chamou-me egoísta por não fazer mais um passe para ele. No entanto, no jogo anterior, quando realmente lhe passei a bola, ele gritou comigo por não arriscar o remate e disse que eu tinha uma "mentalidade fraca". Ele age como se estivesse a tentar cultivar uma mentalidade vencedora em mim, mas a forma como ele me fala faz-me sentir um falhado. No entanto, não é só comigo. Ele é um idiota para a maior parte da equipa, o que acaba por criar mau ambiente. Como posso ignorar as suas críticas constantes e concentrar-me no meu próprio jogo?
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Futebolista de 17 anos
R:
Em primeiro lugar, lamento que isto te esteja a acontecer. É assustador quando alguém nos aborda num tom zangado e com a voz alta. Isso pode criar um ciclo muito mau: quando todos os movimentos que fazes são criticados, és tu que começas a esperar as críticas. Começas a pensar que, se passares a bola, estás a fazer algo de errado. Se não a passares, estás a errar na mesma! Por isso, eventualmente, começas a hesitar e a ter medo das reações. E o que ficará afetado? O teu desempenho.
Este tipo de veneno pode acabar por contagiar toda a cultura de uma equipa. Reparei que, quando os jogadores sofrem de bullying, estes começam a exibir o mesmo tipo de comportamento para com os outros. Em breve, forma-se um ciclo de feedback negativo e de frustração que se irá tornar na norma e afetar o desempenho de toda a equipa.
Este comportamento não pode ser tolerado em nenhum desporto. Enquanto treinador, acredito que a forma como tratamos os outros é mais importante do que um troféu ou medalha. Isto vai além de ser apenas um bom atleta. Trata-se de ser um bom ser humano. É por isso que, no início de todas as épocas, digo a todos os meus jogadores qual é o comportamento esperado e quais as consequências de não seguir estas indicações. Isso inclui o melhor marcador, o MVP e, no meu caso, os meus próprios filhos.
Eu tornei-me treinador porque queria treinar os meus filhos, Henrik, Filip e Jakob. Atualmente, treino-os em termos de corridas profissionais de meia distância. Mas, no início, começámos com o esqui de fundo e o futebol.
Os meus filhos, e eu não vou referir qual deles, estiveram ocasionalmente do outro lado desta situação. Eram eles os arrogantes. Foram aqueles que falaram de forma negativa com outros atletas durante ou após eventos ou nas sessões de treino. Foi então que tive de os tirar do campo ou da pista e dizer: "isto não é maneira de se falar com as outras pessoas. Quando mudarem o comportamento, podem voltar a jogar". O meu trabalho é evitar que os maus comportamentos se tornem normais numa equipa, pelo que nunca hesitei em impor limites sólidos aos meus filhos.
Também é importante dizer que o bullying não é algo que aconteça apenas a atletas. O bullying acontece nas escolas, nos escritórios e até mesmo entre vizinhos. Mas o nível de adrenalina que as pessoas têm no calor de uma competição pode fazer com que uma situação tenha mais probabilidades de descambar.
Eu acredito que a forma como tratamos os outros é mais importante do que um troféu ou medalha. Isto vai além de ser apenas um bom atleta. Trata-se de ser um bom ser humano.
É um pouco como quando as pessoas ficam agressivas depois de beberem uns copos. Depois de tudo, podem lamentar a situação. Podem pedir desculpas pelo seu comportamento. Podem nem sequer compreender a razão pela qual perderam o controlo. Da próxima vez que o teu companheiro de equipa visar-te, tenta ter isto em consideração. Não para que possas desculpar o seu comportamento, mas para que te possas lembrar de que nada daquilo tem a ver contigo. Tem tudo a ver com o teu companheiro de equipa e com a sua falta de controlo.
Esta certa compreensão da tua parte ajuda-te a colocar uma distância psicológica entre ti e o teu companheiro de equipa, permitindo-te concentrar no teu próprio jogo. E se isso não funcionar? Tenta colocar alguma distância física entre vocês e, da próxima vez que ele protestar contigo, simplesmente afasta-te.
Como é óbvio, isto são apenas soluções temporárias. Um bully raramente irá mudar o seu comportamento exceto quando alguém o responsabiliza. Estas pessoas não irão aprender a ter autocontrolo quando se encontram cheias de adrenalina exceto se alguém as ajudar a compreender o impacto das suas ações e quando perderem oportunidades de jogar (ou quando perderem jogos!).
Por isso é que é muito importante contares ao teu treinador aquilo que se passa. Eu sei que contar estas situações não é uma coisa fácil de se fazer, mas é o teu treinador que precisa de falar com este companheiro de equipa e não tu.
Em primeiro lugar, porque se tentares confrontar o teu companheiro de equipa, podes despoletar ainda mais a sua raiva. Em segundo lugar, porque o teu treinador tem duas tarefas a fazer: tem de pôr um fim ao bullying que está a acontecer e evitar o bullying que pode vir a acontecer.
Espero que o teu treinador aproveite esta oportunidade para melhorar a tua situação e, em último caso, a situação de toda a equipa. Não se trata apenas de controlar um bully, o teu treinador também irá ter a oportunidade de criar uma cultura em que os colegas de equipa irão saber como se apoiar uns aos outros e saber que podem falar quando algo está errado.
E tu poderás ter bastante orgulho por teres feito parte da criação dessa cultura. Pode ser que até comeces a marcar mais golos e a equipa comece a ganhar mais jogos. Pode ser que o bully acorde um dia e compreenda que estava a limitar o potencial de todos. E se esta situação não mexer com ele? Se ele não compreender a importância de tratar os outros com respeito? Bem, nesse caso, provavelmente não vai ser teu companheiro de equipa durante muito mais tempo.
Treinador Ingebrigtsen
Gjert Ingebrigtsen é um treinador de atletismo norueguês e treinador dos seus filhos corredores de elite Henrik, Filip e Jakob. A família está a dominar as corridas de meia distância na Europa, tendo os três ganho medalhas de ouro nos 1500 metros no Campeonato Europeu. Jakob também ganhou a medalha de ouro olímpica de 2020 em 1500 metros, detém uma medalha de ouro europeia nos 5000 metros e é o corredor mais jovem a correr 1,5 quilómetros abaixo dos 4 minutos. Não tendo tido quaisquer antecedentes em corrida, Gjert desenvolveu a sua própria filosofia de treino com base num processo rigoroso e em resultados constantemente verificados. Em 2018, foi nomeado treinador de desporto norueguês do ano.
Envia um e-mail para askthecoach@nike.com com uma pergunta sobre como melhorar a tua mentalidade no desporto ou no fitness.
Fotografia: Constantin Mirbach
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