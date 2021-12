Como lidar com agressores, segundo o treinador Gjert Ingebrigtsen

Em primeiro lugar, lamento que isto te esteja a acontecer. É assustador quando alguém nos aborda num tom zangado e com a voz alta. Isso pode criar um ciclo muito mau: quando todos os movimentos que fazes são criticados, és tu que começas a esperar as críticas. Começas a pensar que, se passares a bola, estás a fazer algo de errado. Se não a passares, estás a errar na mesma! Por isso, eventualmente, começas a hesitar e a ter medo das reações. E o que ficará afetado? O teu desempenho.



Este tipo de veneno pode acabar por contagiar toda a cultura de uma equipa. Reparei que, quando os jogadores sofrem de bullying, estes começam a exibir o mesmo tipo de comportamento para com os outros. Em breve, forma-se um ciclo de feedback negativo e de frustração que se irá tornar na norma e afetar o desempenho de toda a equipa.



Este comportamento não pode ser tolerado em nenhum desporto. Enquanto treinador, acredito que a forma como tratamos os outros é mais importante do que um troféu ou medalha. Isto vai além de ser apenas um bom atleta. Trata-se de ser um bom ser humano. É por isso que, no início de todas as épocas, digo a todos os meus jogadores qual é o comportamento esperado e quais as consequências de não seguir estas indicações. Isso inclui o melhor marcador, o MVP e, no meu caso, os meus próprios filhos.



Eu tornei-me treinador porque queria treinar os meus filhos, Henrik, Filip e Jakob. Atualmente, treino-os em termos de corridas profissionais de meia distância. Mas, no início, começámos com o esqui de fundo e o futebol.