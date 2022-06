Como lidar com a exclusão, segundo a treinadora Courtney Banghart

Por outro lado, se realmente entendermos o valor da união, entendemos que fazer parte de uma equipa é uma responsabilidade sagrada e que o balneário é um espaço sagrado. Independentemente do que se passa no mundo real, quando estamos no balneário com os nossos colegas de equipa, podemos ser honestos e vulneráveis. Esta confiança permite que todos os tipos de pessoas trabalhem em conjunto como um todo. É algo verdadeiramente poderoso e uma caraterística particular dos desportos de equipa. Lamento que a tua equipa ainda não esteja ciente disto, mas quero que saibas que é possível. Sei por experiência própria.



Sou uma típica mulher branca. Aliás, não sou simplesmente uma pessoa branca, sou de New Hampshire. Quase todos os elementos da minha equipa são pessoas negras. Não posso fingir que sei como é ser negro, ou asiático, na nossa sociedade.



No entanto, essa é uma das principais razões pelas quais a inclusão sempre foi uma prioridade máxima para mim. Uma vez que sou treinadora de mulheres que sofrem de injustiça racial, faz parte do meu trabalho ter conversas que, francamente, muitas das vezes não fazem parte da minha zona de conforto. Tenho estas conversas com a minha equipa no início de todas as épocas e resolvo qualquer problema de marginalização que ocorra durante a época. Sem desculpas.



Posso dar-te um exemplo: era treinadora em Princeton quando o Colin Kaepernick começou a ajoelhar-se durante o hino, antes do início da época de NFL. Quando chegou a hora de decidir como a minha equipa reagiria a essa tomada de posição, soube que era importante certificar-me de que todas eram ouvidas.