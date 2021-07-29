Como lidar com a exclusão, segundo a treinadora Courtney Banghart

"Quando fazem parte de uma equipa, têm de fazer duas coisas. Têm de falar de forma ponderada e ouvir com atenção", disse-lhes. Por isso, fizemos um círculo e partilhámos o que estávamos a pensar e a sentir. Todas se expressaram através de um discurso reflexivo, dizendo por exemplo "Eu sinto isto" ou "Eu experienciei isto". Nenhuma delas foi uma simples espectadora. Todas participámos, uma por uma.



No jogo seguinte, quase metade da equipa se ajoelhou. Sabes uma coisa? Continuámos a sentir-nos próximas apesar das nossas opiniões divergirem. Todas fizemos parte dessa conversa difícil. Fomos vulneráveis umas com as outras. Sabíamos as razões das opiniões de cada uma e não permitimos que as nossas diferenças nos dividissem. Uma conversa difícil pode aproximar uma equipa em vez de a afastar. Já o vi acontecer vezes sem conta. Gostava de poder partilhar mais histórias, mas, como já disse, o balneário é um espaço sagrado.



Voltemos à tua situação. É óbvio que é necessário acontecer uma conversa desconfortável. No entanto, não te vou pedir que sejas tu o seu instigador, Colega Indesejado. Pedir a um jovem de 17 anos para abordar esta questão não é justo. Pedir a alguém que está a ser marginalizado devido a motivações raciais para ser ele próprio a corrigir o problema é de um grau de injustiça astronómico.



Contudo, vou pedir-te que envolvas os teus treinadores. Eles estão aí para te ajudar, especialmente em situações como esta. Terás de ter coragem para dar o primeiro passo e informá-los do que se passa e de como te sentes. Depois disso, se tiverem o mínimo de integridade, vão entrar em ação. Falo por mim quando digo que se alguém da minha equipa excluísse outras jogadoras, gostaria de abordar o problema o mais rapidamente possível.



Obviamente, há sempre a probabilidade de os teus treinadores não estarem à altura da situação. Se for o caso, posso, pelo menos, lembrar-te de que existem equipas que celebram as suas diferenças. Existem equipas onde os jogadores se respeitam e confiam mutuamente. Acredito também que, mais cedo ou mais tarde, farás parte de uma equipa assim. Porque tu mereces.



Treinadora Banghart