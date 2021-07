Como evitar o sono interrompido, segundo os médicos especialistas em sono

Contudo, se no teu período de oito horas de sono registaste um período acumulado de 30 minutos acordado, passaste por aquilo que os especialistas chamam de sono interrompido. "Não é um grande problema se acontecer ocasionalmente, mas ao longo do tempo, o sono interrompido pode fazer com que sintas as energias menos renovadas, que te sintas mais irritável e com menos concentração no dia seguinte", afirma Fiona Baker, doutorada, diretora do Programa de Investigação do Human Sleep Research Program no instituto sem fins lucrativos SRI International.



Estranho, mas verdadeiro: a consistência do sono também pode fazer a diferença na sensibilidade à dor, de acordo com um estudo em que Baker foi coautor no The Journal of Pain. Embora a relação exata ainda esteja a ser analisada, os investigadores sabem que está relacionada com o cérebro. Baker acredita que o nível de interrupção do teu sono numa noite pode, provavelmente, afetar a tua tolerância à dor de uma entorse no tornozelo na caminhada do dia seguinte ou às dores que sentes no dia a seguir ao teu treino. Esse nível de dor, embora temporário, pode ser o suficiente para te manter dentro ou fora do ginásio, pelo que vale a pena dormires sobre este assunto.