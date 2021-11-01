Como evitar o sono interrompido, segundo os médicos especialistas em sono

Foste para a cama às 23:00 e levantaste-te às 07:00, ou seja, oito horas. Nada mau! Mas antes de te vangloriares com o teu feito, temos de te perguntar: Quantas vezes acordaste durante a noite?



Provavelmente sabes que todas as noites passas por vários ciclos de sono, que começam com o sono leve e se vão tornando progressivamente mais profundos, acabando por transitar para o que se chama sono REM (movimentos oculares rápidos), a fase do sono que se pensa ter impacto na memória e no humor. "A maioria das pessoas acorda naturalmente por breves momentos no final de cada ciclo de sono", afirma Brandon Peters, licenciado em medicina, médico do sono no Virginia Mason Medical Center e professor adjunto da Universidade de Stanford. Uma vez que cada ciclo de sono dura de 90 a 120 minutos, é provável que te movimentes durante cerca de um minuto, três ou quatro vezes ao longo de oito horas. Podes simplesmente mudar de posição ou ajustar a roupa de cama e é normal que nem sequer te lembres de que estiveste acordado. Também é perfeitamente normal que acordes se tiveres de ir à casa de banho (já todos tivemos de encontrar o caminho para a casa de banho às escuras) ou se alguém (um bebé, o teu bulldog ou a tua cara-metade que ressona) fizer barulho.