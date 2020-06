Como escolher as sapatilhas de running certas

Combina as sapatilhas certas com a corrida certa

"Para as corridas casuais do dia a dia, umas sapatilhas ligeiramente amortecidas e neutras conseguem fazer tudo", afirma Jason Fitzgerald, treinador certificado do USA Track & Field, principal treinador da Strength Running e apresentador do The Strength Running Podcast. A maioria das sapatilhas de running combina amortecimento e reatividade, o que facilita as corridas longas, mas proporcionando um retorno de energia amplo quando queres aumentar o ritmo.



Durante corridas ou treinos de velocidade, as sapatilhas mais leves podem ajudar, afirma Bennett. (Quando estás a tentar dar tudo por tudo, quanto menos peso o pé tiver de suportar a cada passada, melhor.) Para treinos em pista, podes considerar investir em sapatilhas com bicos, que penetram no relvado e te ajudam a manter a aderência no solo enquanto fazes sprints. "Os bicos são ideais, mas as sapatilhas de pista mais leves e mais baixas também podem proporcionar uma excelente sensação de pista ao mesmo tempo que oferecem a capacidade de sair de pista", afirma a treinadora do Nike Run Club de Chicago, Robyn LaLonde.



Se fizeres corridas todo-o-terreno, é provável que precises de um par de sapatilhas de running para trilhos para te ajudar a percorrer melhor através das raízes, seixos e pedras, bem como superfícies mais macias e irregulares, afirma LaLonde. Estas têm uma sola resistente e uma base mais larga com um rasto aderente para uma melhor tração no solo. Também podes querer procurar umas sapatilhas de running para trilhos resistentes à água ou à prova de água e com uma boca no tornozelo para evitar a entrada de detritos. Se fores correr em trilhos especialmente carregados de rochas ou íngremes, LaLonde recomenda umas sapatilhas com uma placa integrada na sola intermédia, que ajuda a proteger os teus pés de embates repentinos e aterragens difíceis, facilitando a corrida em superfícies mais duras.