Como escolher as sapatilhas de running certas

"Para as corridas casuais do dia a dia, umas sapatilhas ligeiramente amortecidas e de passada neutra conseguem fazer tudo", afirma Jason Fitzgerald, treinador certificado do USA Track & Field, treinador principal da Strength Running e apresentador do The Strength Running Podcast. A maioria das sapatilhas de passada neutra combina amortecimento e reatividade, o que facilita as corridas longas, mas proporcionam um retorno de energia amplo quando queres aumentar o ritmo.



Durante corridas ou treinos de velocidade, as sapatilhas mais leves podem ser decisivas, afirma o treinador Bennett. (Quando estás a tentar dar tudo por tudo, quanto menos peso o pé tiver de suportar a cada passada, melhor.) "As sapatilhas de competição também podem proporcionar uma excelente sensação de pista, ao mesmo tempo que oferecem a capacidade de sair de pista", afirma Robyn LaLonde, treinadora da Nike Run Club de Chicago.



Vais fazer corridas todo-o-terreno? É provável que precises de um par de sapatilhas de running para trilhos para te ajudar a percorrer melhor através de raízes, seixos e pedras, bem como superfícies mais macias e irregulares, afirma LaLonde. Este tipo de sapatilhas tem uma sola resistente e uma base mais larga com um rasto aderente para uma melhor tração. Também poderás querer procurar umas sapatilhas de corrida de trilhos que sejam resistentes à água ou impermeáveis, e que possuam uma boca no tornozelo para impedir a entrada de resíduos. Se fores correr em trilhos especialmente carregados de rochas ou íngremes, LaLonde recomenda umas sapatilhas com uma placa para andar sobre pedras integrada na sola intermédia, que ajuda a proteger os pés de embates repentinos e aterragens difíceis, facilitando a corrida em superfícies mais duras.