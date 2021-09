Como criar uma mentalidade de equipa, segundo o treinador Patrick Sang

Se tive inveja do Bernard e da medalha de ouro que conquistou? Nem pensar. Apliquei-me na vitória do Bernard, pelo que partilhei do prémio emocional. Também me senti incrivelmente orgulhoso da minha conquista pessoal, pois sabia que tinha dado o meu máximo. Garanto-te que, se te concentrares em viver de acordo com o teu pleno potencial, também encontrarás satisfação, independentemente do resultado.



Dito isto, não tens de te resignar sempre. Por vezes, um pouco de "egoísmo" pode ajudar-te a ir mais longe. Se sentes que não tens oportunidades suficientes para treinar enquanto atleta individual, deves referi-lo ao teu treinador.



Passei por uma situação semelhante quando era atleta universitário na equipa de corta-mato universitário. O nosso treino de grupo matinal acabava mesmo antes do início da primeira aula do dia e isso era demasiado cansativo para nós. Em equipa, falámos com o nosso treinador e dissemos-lhe que preferíamos treinar individualmente. No início, ele mostrou-se apreensivo, mas garantimos-lhe que conseguiríamos ter um bom desempenho nos momentos decisivos. Com muito trabalho árduo individual, conseguimos "derrotar todos" nesse ano, em equipa.



O treino em equipa irá ajudar-te enquanto indivíduo e o treino individual irá ajudar-te enquanto equipa. Seja qual for o que escolhas para te concentrares a longo prazo, vais querer ser o teu próprio adversário principal. E quando as tuas companheiras de equipa também ganharem? Isso só te oferece mais oportunidades de celebrar.



Treinador Sang