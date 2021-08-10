Como criar uma mentalidade de equipa, segundo o treinador Patrick Sang

Imaginemos que tenho um corredor cujo tempo nos 5000 metros é de 13:30. Imaginemos que ele vai participar numa corrida em que 20% dos atletas estão a obter tempos inferiores a 13 minutos. Ele deve preocupar-se com esses 20%? Não, deve concentrar-se, de forma realista, em melhorar o seu próprio tempo para 13:20. Quando tentas ajustar os teus objetivos com base no que os outros conseguem fazer, podes acabar por te esforçar demais e demasiado rápido, o que te coloca em risco de te lesionares, ficares desencorajada ou até mesmo de começares a desenvolver um bloqueio mental.



Por outro lado, quando te concentras no que tu podes fazer, alivias alguma da pressão que sentes. Mesmo durante uma competição de elevada pressão, podes dizer a ti própria: "Esta é uma oportunidade para me esforçar mais e melhorar." Possivelmente acabarás por constatar que não tens de ser melhor do que todos. Apenas tens de ser melhor do que ontem. Com essa pequena consciência mental, provavelmente também conseguirás celebrar os sucessos das tuas colegas de equipa.



Na verdade, comecei a dar treinos quando ainda corria profissionalmente e, por vezes, treinava colegas de equipa que também defrontava em competições individuais. Acabei por ser o treinador de um deles, o Bernard Barmasai, que estabeleceu o recorde mundial de corridas com obstáculos em 1997. Curiosamente, estabeleci o meu próprio recorde pessoal nessa mesma corrida.