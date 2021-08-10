Como criar uma mentalidade de equipa, segundo o treinador Patrick Sang

Pergunta ao teu treinador: "Como posso adotar uma mentalidade de equipa?"
Orientação
O treinador Patrick Sang tem alguns conselhos surpreendentes para uma jovem nadadora que pensa mais em competir do que trabalhar em equipa.
Pergunta ao teu treinador é uma coluna de recomendações para te ajudar a manter a cabeça no jogo.
P:
Caro treinador,
Pertenço à equipa feminina de natação da minha escola secundária e somos muito boas. Ganhámos muitos eventos de equipa, mas também competimos entre nós em corridas de natação individuais. As minhas colegas de equipa são algumas das minhas amigas mais chegadas, mas, assim que entramos na piscina, só quero derrotá-las. Estou tão obcecada em ser a melhor que estou a começar a pensar primeiro em mim e depois na equipa. Faço pequenos jogos mentais para confundir os outros e até mantenho secretismos sobre aquilo que faço fora da piscina, como o que como, quando faço treinos adicionais e o quanto durmo. Sei que é egoísta da minha parte e sinto-me mal com isso. Sentir-me assim também está a começar a afetar o meu desempenho. É possível ser uma boa companheira de equipa e a melhor nadadora da equipa?
A marcar o ritmo na liderança,
Nadadora de 16 anos
R:
Já deves ter ouvido a expressão "a equipa em primeiro lugar". Talvez todos os que te rodeiam a utilizem. No entanto, posso dizer-te que não há problema em querer treinar e competir individualmente. Também te posso dizer que há capacidades e pontos fortes que irás obter com o treino em grupo e que te ajudarão na altura de "derrotá-las".
Possivelmente acabarás por constatar que não tens de ser melhor do que todos. Apenas tens de ser melhor do que ontem.
Se visitares um dos meus campos de corrida, verás atletas que treinam em grupo, mas treinamos sempre cientes de que um grupo é constituído por indivíduos. Aliás, a primeira coisa que faço quando recebo um novo atleta é conhecê-lo enquanto indivíduo: os seus pontos fortes a nível atlético, o seu nível de educação e o que o motiva a competir. Isto permite-me personalizar o meu estilo de orientação de forma a ajudar cada um dos meus corredores a definir e alcançar os respetivos objetivos.
Constatei que os atletas conseguem obter um progresso mais consistente no alcance dos objetivos individuais quando trabalham em equipa. Em relação à corrida, por exemplo, se um atleta pretender melhorar a sua resistência e o seu controlo, o facto de treinar com quatro ou cinco outros corredores pode ajudar. Quando o indivíduo acompanha o grupo em vez de tentar estar sempre na liderança, aprende a conservar energia, a competir por períodos de tempo mais longos e a mudar de velocidade no momento certo.
Parece que queres vencer todos os que te rodeiam quando treinas e competes. Isto nem sempre é benéfico em qualquer um dos casos.
Imaginemos que tenho um corredor cujo tempo nos 5000 metros é de 13:30. Imaginemos que ele vai participar numa corrida em que 20% dos atletas estão a obter tempos inferiores a 13 minutos. Ele deve preocupar-se com esses 20%? Não, deve concentrar-se, de forma realista, em melhorar o seu próprio tempo para 13:20. Quando tentas ajustar os teus objetivos com base no que os outros conseguem fazer, podes acabar por te esforçar demais e demasiado rápido, o que te coloca em risco de te lesionares, ficares desencorajada ou até mesmo de começares a desenvolver um bloqueio mental.
Por outro lado, quando te concentras no que tu podes fazer, alivias alguma da pressão que sentes. Mesmo durante uma competição de elevada pressão, podes dizer a ti própria: "Esta é uma oportunidade para me esforçar mais e melhorar." Possivelmente acabarás por constatar que não tens de ser melhor do que todos. Apenas tens de ser melhor do que ontem. Com essa pequena consciência mental, provavelmente também conseguirás celebrar os sucessos das tuas colegas de equipa.
Na verdade, comecei a dar treinos quando ainda corria profissionalmente e, por vezes, treinava colegas de equipa que também defrontava em competições individuais. Acabei por ser o treinador de um deles, o Bernard Barmasai, que estabeleceu o recorde mundial de corridas com obstáculos em 1997. Curiosamente, estabeleci o meu próprio recorde pessoal nessa mesma corrida.
Se tive inveja do Bernard e da medalha de ouro que conquistou? Nem pensar. Apliquei-me na vitória do Bernard, pelo que partilhei do prémio emocional. Também me senti incrivelmente orgulhoso da minha conquista pessoal, pois sabia que tinha dado o meu máximo. Garanto-te que, se te concentrares em viver de acordo com o teu pleno potencial, também encontrarás satisfação, independentemente do resultado.
Dito isto, não tens de te resignar sempre. Por vezes, um pouco de "egoísmo" pode ajudar-te a ir mais longe. Se sentes que não tens oportunidades suficientes para treinar enquanto atleta individual, deves referi-lo ao teu treinador.
Passei por uma situação semelhante quando era atleta universitário na equipa de corta-mato universitário. O nosso treino de grupo matinal acabava mesmo antes do início da primeira aula do dia e isso era demasiado cansativo para nós. Em equipa, falámos com o nosso treinador e dissemos-lhe que preferíamos treinar individualmente. No início, ele mostrou-se apreensivo, mas garantimos-lhe que conseguiríamos ter um bom desempenho nos momentos decisivos. Com muito trabalho árduo individual, conseguimos "derrotar todos" nesse ano, em equipa.
O treino em equipa irá ajudar-te enquanto indivíduo e o treino individual irá ajudar-te enquanto equipa. Seja qual for o que escolhas para te concentrares a longo prazo, vais querer ser o teu próprio adversário principal. E quando as tuas companheiras de equipa também ganharem? Isso só te oferece mais oportunidades de celebrar.
Treinador Sang
Patrick Sang é um treinador de corrida e antigo corredor queniano. Corredor internacional pelo Quénia, Sang ganhou medalhas de prata no Campeonato Mundial de Atletismo de 1991, nas olimpíadas de 1992 e no Campeonato Mundial de Atletismo de 1993 nos 3000 metros de corrida com obstáculos. A nível universitário, Sang competiu na Universidade do Texas em Austin, estabelecendo o recorde da universidade nos 3000 metros de corrida com obstáculos.
Envia um e-mail para askthecoach@nike.com com uma pergunta sobre como melhorar a tua mentalidade no desporto ou no fitness.
Fotografia: Kyle Weeks
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Para obteres mais orientação especializada sobre mentalidade, bem como sobre movimento, nutrição, recuperação e sono, consulta a Nike Training Club App.
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