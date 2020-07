Cria o trajeto de corrida ideal

A má qualidade do ar pode fazer com que um treino pareça mais difícil e pode afetar o desempenho geral, especialmente nas mulheres. As maratonistas que, ao longo de um período de vários anos, correram em grandes competições em cidades onde a poluição tende a ser mais elevada tiveram tempos relativos de corrida mais lentos em comparação com os homens, revelou um estudo conduzido pelo Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia. (Isto pode dever-se à traqueia mais estreita das mulheres: é mais fácil que as partículas se alojem e possam provocar irritação.) Investigações anteriores mostraram que os corredores processam mais ar do que uma pessoa comum (durante uma corrida, um maratonista pode inspirar e expirar, aproximadamente, o mesmo volume de ar que uma pessoa sedentária durante dois dias completos), o que significa que a poluição atmosférica pode ser especialmente perigosa em percursos mais longos.



Para melhor acesso a ar puro, escolhe um percurso afastado das ruas movimentadas e corre de manhã cedo, antes da hora de ponta, quando há menos carros na estrada. Antes de saíres, também podes consultar online as previsões da qualidade do ar. Se a qualidade do ar for boa, há pouco ou nenhum risco se correres na rua, mas evita fazê-lo quando a qualidade do ar é má, uma vez que pode ter efeitos adversos para a saúde caso sejas sensível à poluição atmosférica.