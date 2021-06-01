Cria o trajeto de corrida ideal

Ter um trajeto de eleição no parque é uma forma consistente de te fazer sair de casa sem teres de pensar muito sobre o assunto (e todos sabemos que sair de casa é meio caminho andado no que diz respeito ao running, ou a qualquer outra coisa, na verdade). Mas tal como no teu pedido de salada habitual, às vezes só precisas de uma pequena mudança.



"Se correres os mesmos 5 km todos os dias, onde está a alegria nisso?", pergunta Chris Bennett, também conhecido como treinador Bennett, Senior Director of Global Running da Nike. "Não há outro sucesso para além de «Terminei outra corrida»."

"Variar as corridas que fazes, de qualquer forma possível, é crucial para manter o teu interesse no desporto a longo prazo", afirma o treinador Bennett. "Além disso", acrescenta, "é essencial desafiar os músculos de novas formas (o que te permite correr melhor e ficar em forma no geral), manter o corpo saudável e a mente focada."



Não consegues sair do modo de repetição? Usa estas dicas para planear e fazer combinações nas tuas corridas para explorares novos locais em segurança e nunca perderás a motivação para calçar as sapatilhas.