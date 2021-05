Seis formas de comer lentamente e desfrutar da refeição

Contudo, se limpas o prato mais depressa do que o que demora a lavá-lo, o teu corpo e o teu cérebro não chegam a ter a oportunidade de registar o que está a acontecer e responder em conformidade. "Abranda e é pouco provável que comas demasiado nesse momento e no futuro", aconselha Melanson.



Vantagens extra? "Abrandar também pode levar a que faças melhor a digestão", afirma Scott-Dixon. Quando comes depressa, os alimentos são ingeridos abruptamente, apanhando o estômago e os intestinos desprevenidos, pelo que não conseguem processá-los de forma correta. Podes ainda despoletar o teu sistema nervoso simpático (a tua resposta de lutar ou fugir), que desvia o sangue do sistema digestivo e pode atrapalhar as contrações que os intestinos usam para movimentar os alimentos. Tudo isto pode provocar azia, indigestão e obstipação.



Para além das funções corporais, os especialistas concordam que comer devagar pode trazer mais felicidade. "Os estudos mostram que as pessoas desfrutam mais da mesma refeição quando a comem mais devagar, o que pode significar que precisas de menos calorias para obter a mesma quantidade de prazer", refere Melanson, o que é uma grande vantagem se estiveres a tentar controlar o peso ao mesmo tempo que desfrutas da vida (por favor, fá-lo). Também é útil se quiseres evitar um estômago demasiado cheio antes do treino.