Como abordar uma corrida virtual

01. Muda a tua perspetiva.

"O motivo pelo qual a maioria das pessoas participa numa corrida é fazer uma afirmação positiva sobre elas próprias, ou seja, que conseguem começar e concluir um desafio", afirma Waite. Acredita em nós: uma corrida virtual é o derradeiro desafio.



Porquê? Waite afirma que a tentação de desistir de uma corrida pode ser mais intensa ou mais frequente do que nunca. Isto acontece, em parte, porque as corridas virtuais têm uma certa flexibilidade, mas principalmente porque não ter um evento motivador pode fazer com que sintas que todo o percurso não vale a pena. Logo, é preciso ainda mais garra para enfrentar esses quilómetros. Em vez de deixares que essa dificuldade adicional te atrapalhe, utiliza-a para te fortalecer. "É um motivo extra de orgulho dizer «Vou correr uma meia maratona ou uma maratona e consigo fazê-lo sozinho»", afirma Bennett.



Se ainda te questionas se vale a pena, Waite sugere escrever uma lista daquilo que inicialmente te inspirou a participar na corrida. "Isto vai lembrar-te que até mesmo sem fãs e talvez sem medalha final (algumas corridas enviam medalhas por correio), estás a lutar por um objetivo que definiste para ti", afirma. Não precisas de outra pessoa ou de um objeto para isto.



02. Verifica a distância.

O simples facto de te teres inscrito para, por exemplo, uma maratona no outono, não significa que tenhas de participar numa maratona virtual no outono. Reconsidera tudo de acordo com as tuas circunstâncias (se calhar estás a lidar com um monte de aulas online ou não tens treinado como costumavas) e escolhe uma distância que te entusiasme neste momento. Talvez isso signifique fazer uma corrida de 1,5 km para poderes testar a tua velocidade ou empenhares-te numa corrida de 10 km menos exigente para o corpo. "É mais provável que cumpras os treinos e sintas satisfação no dia da corrida se escolheres algo que efetivamente te entusiasme, pois nos dias que correm vais precisar ainda mais dessa paixão para continuar", afirma Waite.



03. Mantém o plano.

Se estás a criar a tua própria corrida, não interpretes isso como uma indicação de que podes facilitar. "Caso contrário, podes acabar por desviar-te do teu rumo", afirma Waite. "Uma hora de partida e um percurso planeado que leves a sério fazem parte daquilo que fará com que pareça mais «real»" e pode ajudar-te a evitar o excesso de nervos no dia da corrida. Assim, se considerares que o tiro de partida será às 07:30, certifica-te de que estás no exterior a aquecer às 07:15.



04. Visualiza as novas dificuldades.

"Quando removes os outros atletas e as multidões pode ser ainda mais fácil perder o foco, sentir pena de ti próprio ou deixares-te ir abaixo", afirma Bennett. É aqui que entra em jogo a visualização. Imagina-te a atravessar a linha da meta, mas antecipa também como vais encarar as dificuldades que podem surgir. Vais ter um lema preparado? Ou visualizar a tua lista de motivos para o fazer? Quando fores desafiado mentalmente durante a corrida virtual, apesar de não haver ninguém a assistir, haverá menos probabilidade de deitares a toalha ao chão.



05. Mantém os rituais pré-corrida.

"Se agires como se fosse o dia de corrida, é fantástica a forma como o corpo e a mente entram na experiência", afirma Waite. Prepara as tuas sapatilhas e o teu equipamento (se quiseres até podes colocar o teu nome) e tira uma fotografia para as redes sociais. Faz um jantar saudável e vai para a cama cedo. Levanta-te e faz a tua refeição pré-corrida. "São aspetos que geram o entusiasmo e a ansiedade positiva que sentes antes da corrida." De igual modo, virtual não significa totalmente sozinho, por isso, define estações de apoio para amigos e familiares nos locais onde antecipas que podes sentir dificuldades.



06. Celebra!

Parece algo óbvio ir beber uma cerveja depois da maratona de Londres ou celebrar com uma piza em Chicago. Após a sua corrida virtual, Waite e os seus parceiros de treino encontram-se num parque local com os seus cães e, mais tarde, saboreiam um copo de vinho. Waite afirma: "Conseguir visualizar este positivismo e celebração posteriormente reafirma os motivos pelos quais estamos a participar num desafio e serve como um lembrete de que no fim o esforço vale a pena."