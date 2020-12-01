Como a recuperação afeta o sistema imunitário

Recapitulação rápida sobre biologia: o teu sistema imunitário é uma rede complexa de células e proteínas que funciona como a primeira (e a melhor) linha de defesa do teu corpo contra vírus e bactérias nocivos. Para o fortalecer, deves concentrar-te noutras áreas de bem-estar — neste caso, a recuperação — que afetam diretamente a rede.



"Um conjunto de exercícios exigente e exaustivo, como dar o máximo durante uma hora, reduz o número e a função dos teus glóbulos brancos durante algumas horas", afirma Jimmy Bagley, doutorado e professor associado de cinesiologia na San Francisco State University. Desde que depois não vás comer no interior de um restaurante ou provar o batido de teu amigo, não há grande perigo. No entanto, o exercício físico intenso pode ter um efeito cumulativo.



"As pessoas que fazem muitos treinos de alta intensidade, sem os dias de descanso adequados, tendem a sofrer de níveis de inflamação cronicamente elevados", afirma Gregory Grosicki, doutorado e professor assistente de cinesiologia na Georgia Southern University. "A inflamação aumenta à medida que acumulas sessões."