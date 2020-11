Os benefícios para a saúde da comida congelada

A fruta congelada mantém-se sempre fresca

É óbvio que um pêssego maduro e com odor adocicado parece muito mais saboroso do que um saco com fatias de pêssego congelado. Mas o aspeto pode ser enganador. "A fruta fresca está, efetivamente, viva", afirma o cientista alimentar e professor Graham Bonwick, doutorado, que comparou a qualidade nutricional dos alimentos frescos e congelados. No momento em que aquele pêssego foi colhido da árvore, alguns nutrientes, incluindo vitamina C, começam a deteriorar-se. Quanto mais tempo essa peça de fruta estiver na prateleira, mais nutrientes perde.



A fruta que é submetida ao processo de ultracongelação (um processo que congela rapidamente os alimentos, muitas vezes com nitrogénio líquido) no dia em que é colhida, entra numa espécie de animação suspensa, que retém os nutrientes em concentrações mais elevadas.



Bonwick e os seus colegas da University of Chester no Reino Unido realizaram testes com produtos frescos e congelados, incluindo mirtilos e framboesas, que trouxeram de supermercados e refrigeraram num frigorífico ou congelador durante três dias. As quantidades de vitamina C e as antocianinas totais (um tipo de antioxidante) nos frutos silvestres congelados eram iguais ou superiores aos dos produtos frescos refrigerados.



Dois aspetos a ter em conta na embalagem: uma etiqueta de produto orgânico (para evitar misturar pesticidas com as tuas vitaminas e minerais) e relativa ao teor de açúcar adicionado (que vais querer evitar devido aos muitos problemas de saúde associados ao mesmo; além disso, a fruta não precisa dele).