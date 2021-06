Os benefícios de fazer exercício em diferentes momentos do dia

07:00: aumentar a energia de forma natural

De acordo com um estudo recente publicado no The Journal of Physiology, o exercício pode mexer de forma positiva com o teu ritmo circadiano ou com a forma como o teu relógio biológico se adapta ao sol. De acordo com esse estudo, os treinos ao início da manhã antecipavam o relógio biológico.

O que é que isto significa? Esta mudança pode fazer com que tenhas mais atenção e energia de manhã, e maior cansaço na altura em que o teu corpo deveria efetivamente adormecer, um padrão que ajuda a conseguir um melhor alinhamento com o nascer e o pôr do sol. Tendo em conta que a exposição à luz tem um efeito fundamental no teu relógio, o que pode influenciar as hormonas, a temperatura corporal e os hábitos alimentares, tudo aspetos que podem provocar problemas se não estiverem dentro dos padrões, um treino às sete da manhã pode ajudar a que te mantenhas no teu melhor ao longo do dia.