Os benefícios de fazer exercício em diferentes momentos do dia

Algumas pessoas gostam de ir ao ginásio ao início da manhã, ainda antes de os cafés abrirem. Outras gostam de ir depois do pôr do sol. Tal como o debate LeBron vs. Jordan, desejamos boa sorte a quem conseguir convencer o outro do contrário.

Se tens uma ideia muito definida sobre a altura em que deves treinar, talvez tenhas o hábito de treinar nessa parte do dia em concreto. "É verdade que, por questões genéticas, umas pessoas podem ter maior inclinação a treinar em determinadas alturas e não noutras", afirma Karyn Esser, doutorada, professora de fisiologia e diretora associada do Instituto de Miologia da Universidade da Flórida. Contudo, se és o tipo de pessoa com tendência para encaixar o treino na altura em que surge a vontade, não te preocupes, pois não existe uma hora mágica para treinar. Na verdade, de acordo com a ciência, a melhor altura do dia para treinar é aquela altura em que o consegues fazer.

Esta é, na verdade, uma excelente notícia, porque é menos uma barreira à prática do exercício. Precisas de riscar mais uma desculpa da tua lista? Um número cada vez maior de estudos revela que podes usufruir de uma variedade de ganhos adicionais consoante a altura em que treinas. Para te ajudar a compreender a tua rotina de treino (ou a falta da mesma), eis de que forma determinadas alturas podem beneficiar o teu corpo e a tua mente.