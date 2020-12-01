Como as Batatas Podem Melhorar o Teu Desempenho

Serão as batatas o novo alimento de eleição para uma melhor condição física?
Orientação
Os peritos revelam os estudos mais recentes sobre batata branca relativamente à tua energia, resistência e até recuperação.
A batata branca sofreu um duro golpe desde que as pessoas começaram a rejeitar os hidratos de carbono ricos em amido e outras começaram a favorecer a batata-doce, que tem um teor mais elevado de fibra. Graças a uma nova investigação sobre os benefícios para os atletas deste tubérculo simples, talvez esteja na altura de arranjares espaço para ele no teu prato.
O poder da batata
A batata contém muitos hidratos de carbono ricos em amido, sendo que uma batata grande contém 65 gramas. No entanto, quando se trata de treinar, isto não é negativo: "São hidratos de carbono de digestão rápida, o que significa que estão rapidamente disponíveis para fornecerem energia durante o exercício", afirma Amadeo Salvador, doutorando da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign.
Uma batata inclui também uma boa dose do crucial micronutriente potássio, um dos eletrólitos envolvidos na contração muscular. Uma batata grande tem cerca de 1570 miligramas ou, aproximadamente, metade da dose diária recomendada, muito mais do que obténs com uma banana.
Começa a tua sessão em grande força
Antes do treino, se calhar ingeres um batido, uma barra ou o teu recorde pessoal de torradas. Em alternativa, talvez devas ponderar muito a sério comer uma batata. "A batata pode ajudar a aumentar as reservas de glicogénio nos músculos, que é a principal fonte de energia utilizada pelos nossos músculos tanto para exercícios baseados na resistência, como na força", afirma Salvador.
"Comer uma batata confecionada de forma simples (cozida ou em puré, talvez com um pouco de azeite e uma pitada de sal) antes de começares o treino também pode elevar a tua perceção de energia durante o treino", acrescenta Molly Kimball, nutricionista registada do Ochsner Fitness Center em Nova Orleães. "Come a batata cerca de uma hora antes do treino para sentires saciedade e não que comeste demasiado", afirma Kimball. "Se tiverem passado várias horas desde que comeste hidratos de carbono, podes sentir uma queda no nível de açúcar no sangue, pelo que o treino te pode parecer muito mais difícil."
"A batata pode ajudar a aumentar as reservas de glicogénio nos músculos, que é a principal fonte de energia utilizada pelos nossos músculos tanto para exercícios baseados na resistência, como na força."
Amadeo Salvador
Doutorando da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign
Mantém a energia durante muito tempo
Se aprecias desportos de resistência, a batata tem potencial para trazer energia aos teus treinos. Num estudo liderado por Salvador, os atletas consumiam puré de batata russet cozida ou um gel de hidratos de carbono, ambos com um valor total de 120 gramas de hidratos de carbono (o equivalente a quase duas batatas grandes), a cada 15 minutos quando o treino de ciclismo excedia as duas horas. Ambos revelaram-se igualmente eficazes em manter o desempenho desportivo durante o exercício.
"Os géis podem ser mais práticos, mas são mais processados e têm um teor de nutrientes inferior em relação à batata, o que faz com que a última seja uma fonte de energia mais simples e benéfica", afirma Salvador. Os géis são ainda mais caros. A ideia do puré não te convence? Para treinos com mais de uma hora, experimenta preparar pequenos pedaços numa fritadeira de ar quente (não mais do que uma batata por hora), coloca-os num saco e come um pedaço a cada 15 a 20 minutos. "Se treinares durante menos de uma hora, provavelmente não precisas de hidratos de carbono adicionais", afirma Kimball.
Ajuda o teu corpo a recuperar
Qualquer especialista em nutrição dir-te-á que, se queres que a tua refeição ou o lanche pós-treino potencie a tua recuperação, os hidratos de carbono não são negociáveis. Podes consumir umas papas de aveia, um batido de proteínas e banana ou uma batata.
"O que comes depois de um treino de resistência deve estar direcionado para a hidratação e a recuperação muscular, bem como para o reabastecimento de eletrólitos e glicogénio", afirma Salvador. A batata cumpre todos os critérios: "São compostas por 75% de água com vários minerais. O seu elevado teor de hidratos de carbono permite repor rapidamente as reservas de glicogénio."
"Cerca de 30 a 60 minutos antes do treino, saboreia uma batata grande, cozida ou assada, com 85 gramas de proteína, como frango, peixe ou seitan", afirma Kimball.
O que falta à batata?
Destaques recentes associados a uma outra nova investigação anunciam a batata branca como uma boa fonte de proteína, principalmente para atletas do sexo feminino. De certa forma é verdade, especialmente para um vegetal.
"No entanto, considerando que são apenas oito gramas para uma batata grande, não é uma fonte adequada quando comparada com outros alimentos integrais, tais como proteínas animais magras ou legumes", afirma Kimball. É, definitivamente, mais uma fonte de hidratos de carbono com uma quantidade decente de proteína como bónus, tal como a manteiga de amendoim é uma fonte de gordura com uma quantidade semelhante de proteína adicional.
O estudo de Salvador revelou também que os atletas evidenciaram um ligeiro aumento nas dificuldades de digestão quando comiam batata em comparação com a ingestão de gel ou apenas água. "Tal como no caso de qualquer alimento novo, certifica-te de que experimentas a forma como preparas e a altura em que comes a batata para descobrires o que resulta melhor para o teu corpo, principalmente se estiveres a planear preparar este alimento para o dia da corrida", afirma Salvador.
A batata-doce pode ter um nome mais agradável e uma tonalidade mais bonita. No entanto, quando ingerida da forma certa, a batata branca original também é excelente.