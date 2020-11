Como as Batatas Podem Melhorar o Teu Desempenho

O que falta à batata?

Destaques recentes associados a uma outra nova investigação anunciam a batata branca como uma boa fonte de proteína, principalmente para atletas do sexo feminino. De certa forma é verdade, especialmente para um vegetal.



"No entanto, considerando que são apenas oito gramas para uma batata grande, não é uma fonte adequada quando comparada com outros alimentos integrais, tais como proteínas animais magras ou legumes", afirma Kimball. É, definitivamente, mais uma fonte de hidratos de carbono com uma quantidade decente de proteína como bónus, tal como a manteiga de amendoim é uma fonte de gordura com uma quantidade semelhante de proteína adicional.



O estudo de Salvador revelou também que os atletas evidenciaram um ligeiro aumento nas dificuldades de digestão quando comiam batata em comparação com a ingestão de gel ou apenas água. "Tal como no caso de qualquer alimento novo, certifica-te de que experimentas a forma como preparas e a altura em que comes a batata para descobrires o que resulta melhor para o teu corpo, principalmente se estiveres a planear preparar este alimento para o dia da corrida", afirma Salvador.



A batata-doce pode ter um nome mais agradável e uma tonalidade mais bonita. No entanto, quando ingerida da forma certa, a batata branca original também é excelente.