Os benefícios para a saúde da dieta mediterrânica

É um estilo de vida

Sejamos claros: a dieta mediterrânica não é uma solução rápida. Quanto mais tempo a seguires, mais compensa. Na verdade, pode até ajudar-te a viver mais tempo. Uma revisão dos estudos publicados na revista "American Journal of Clinical Nutrition" concluiu que aqueles que cumpriam a dieta com rigor reduziam o risco de morte de todas as causas comparativamente aos que seguiam uma dieta de controlo. A explicação provável? Todos os benefícios de saúde acima mencionados resultam do seguimento de uma dieta saudável para o coração e anti-inflamatória. Na verdade, duas das cinco Zonas Azuis do mundo – áreas com a maior percentagem de pessoas que vivem até aos 100 anos – estão na região mediterrânica, onde tendem a comer a versão mais saudável da dieta (é ainda mais à base de plantas).



Ainda assim, possivelmente a caraterística mais atrativa da dieta é o facto de não ser muito restritiva. Contrariamente a muitos planos de alimentação atualmente em voga, há muito mais coisas que podes comer do que aquelas que "não podes" comer e a dieta não inclui recomendações ou diretrizes rigorosas quanto às porções. "Além disso, com tantas variedades de frutos, vegetais, peixe, legumes e cereais disponíveis", refere Maciel, "tens opções infindáveis". Não é apenas um estilo de vida que te pode ajudar a longo prazo, mas também um estilo de vida que podes seguir durante toda a vida.



Para isso, experimenta novas receitas à base de plantas (existem imensas online ou então podes encontrá-las na Nike Training Club App). Procura também formas de adicionar mais frutos, vegetais e grãos aos teus pratos favoritos, por exemplo, colocando frutos vermelhos no iogurte, utilizando vegetais crus numa sanduíche ou adicionando grão-de-bico a um prato de frango. Opta por azeite em vez de manteiga ao cozinhar e utiliza-o em vez dos molhos disponíveis nas lojas para adicionar sabor aos vegetais e às saladas. Inclui marisco na tua dieta algumas vezes por semana. Bebe vinho tinto se e quando beberes álcool (bebe apenas um copo por noite — lamentamos, mas neste caso não se aplica a expressão "quanto mais melhor"!). Além disso, em vez de arroz branco e massa refinados, incorpora cereais integrais, como farro ou kamut, que são opções com muito mais sabor e textura.



Mesmo que não sigas a dieta mediterrânica todos os dias e durante todo o dia, "tudo ajuda", afirma Shively, e nós respondemos, "bem-haja!"