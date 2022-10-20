Nike Forward: alguma manutenção faz toda a diferença
O Nike Forward é um material especial que requer uma manutenção especial. Lava as peças Nike Forward a frio antes de as colocares a secar em posição plana. Elimina qualquer borboto com uma máquina tira-borbotos elétrica.
Se obtiveste um produto fabricado com Nike Forward, já sabes quão especial é. É macio, leve e envolve o teu corpo de uma forma única. Além do mais, a sua pegada de carbono é, em média, 75% inferior em relação à nossa lã cardada de malha tradicional.
O Nike Forward foi concebido para lidar facilmente com as pressões da utilização diária. No entanto, a sua construção especializada implica um pouco de descanso e de relaxamento regulares. Para que um produto Nike Forward se mantenha com bom aspeto nos próximos anos, é fundamental ter em mente alguns conceitos de manutenção simples do produto. Se cuidares do teu produto, ele também cuidará de ti.
- Lava as tuas peças Nike Forward com água fria. Isto é essencial para preservar a estrutura do material e impedir que encolha.
- Coloca as tuas peças Nike Forward a secar em posição plana. Para ajudar a que as peças mantenham a forma e a estrutura, é importante evitar a máquina de secar e colocar as peças em posição plana.
- Elimina qualquer borboto no material com um pente de tecido ou uma escova. A formação de borboto resulta do fabrico único do material Nike Forward e é um aspeto natural do ciclo de vida do material.
Seguir estas orientações de manutenção do produto ajudará as tuas peças Nike Forward a continuarem a ser essenciais do teu guarda-roupa. Além disso, cuidar da tua roupa e utilizar menos energia no processo de lavagem é uma vantagem para o planeta. Todos saem a ganhar.
Move to Zero
A iniciativa Move to Zero é a jornada da Nike rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono para proteger o futuro do desporto. A coleção Nike Forward inaugural ajuda-nos a atingir esse objetivo com uma pegada de carbono, em média, 75% inferior à da nossa lã cardada de malha tradicional.
É um marco muito importante que só vai ganhar ainda mais relevância.