Se obtiveste um produto fabricado com Nike Forward, já sabes quão especial é. É macio, leve e envolve o teu corpo de uma forma única. Além do mais, a sua pegada de carbono é, em média, 75% inferior em relação à nossa lã cardada de malha tradicional.



O Nike Forward foi concebido para lidar facilmente com as pressões da utilização diária. No entanto, a sua construção especializada implica um pouco de descanso e de relaxamento regulares. Para que um produto Nike Forward se mantenha com bom aspeto nos próximos anos, é fundamental ter em mente alguns conceitos de manutenção simples do produto. Se cuidares do teu produto, ele também cuidará de ti.

Lava as tuas peças Nike Forward com água fria. Isto é essencial para preservar a estrutura do material e impedir que encolha. Coloca as tuas peças Nike Forward a secar em posição plana. Para ajudar a que as peças mantenham a forma e a estrutura, é importante evitar a máquina de secar e colocar as peças em posição plana. Elimina qualquer borboto no material com um pente de tecido ou uma escova. A formação de borboto resulta do fabrico único do material Nike Forward e é um aspeto natural do ciclo de vida do material.

Seguir estas orientações de manutenção do produto ajudará as tuas peças Nike Forward a continuarem a ser essenciais do teu guarda-roupa. Além disso, cuidar da tua roupa e utilizar menos energia no processo de lavagem é uma vantagem para o planeta. Todos saem a ganhar.