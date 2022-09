Se obtiveste um produto fabricado com Nike Forward, já sabes quão especial é. É macio, leve e envolve o teu corpo de uma forma única. Além do mais, a sua pegada de carbono é, em média, 75% inferior em relação à nossa lã cardada de malha tradicional.



Para que um produto Nike Forward se mantenha com bom aspeto nos próximos anos, é fundamental ter em mente alguns conceitos de cuidados simples com o produto. Se cuidares do teu produto, ele também cuidará de ti.

Lava as tuas peças Nike Forward com água fria. Isto é essencial para preservar a estrutura do material e impedir que encolha. Coloca as tuas peças Nike Forward a secar em posição plana. Para ajudar a que as peças mantenham a forma e a estrutura, é importante evitar a máquina de secar e colocar as peças em posição plana. Elimina qualquer borboto no material com um pente de tecido ou uma escova. A formação de borboto resulta do fabrico único do material Nike Forward e é um aspeto natural do ciclo de vida do material.

Seguir estas orientações de manutenção do produto ajudará as tuas peças Nike Forward a continuarem a ser essenciais do teu guarda-roupa. Além disso, cuidar da tua roupa e utilizar menos energia no processo de lavagem é uma vantagem para o planeta. Todos saem a ganhar.