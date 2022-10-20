Nike Forward: alguma manutenção faz toda a diferença

O Nike Forward é um material especial que requer uma manutenção especial. Lava as peças Nike Forward a frio antes de as colocares a secar em posição plana. Elimina qualquer borboto com uma máquina tira-borbotos elétrica.

Última atualização: 20 de outubro de 2022
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Se obtiveste um produto fabricado com Nike Forward, já sabes quão especial é. É macio, leve e envolve o teu corpo de uma forma única. Além do mais, a sua pegada de carbono é, em média, 75% inferior em relação à nossa lã cardada de malha tradicional.

O Nike Forward foi concebido para lidar facilmente com as pressões da utilização diária. No entanto, a sua construção especializada implica um pouco de descanso e de relaxamento regulares. Para que um produto Nike Forward se mantenha com bom aspeto nos próximos anos, é fundamental ter em mente alguns conceitos de manutenção simples do produto. Se cuidares do teu produto, ele também cuidará de ti.

  1. Lava as tuas peças Nike Forward com água fria. Isto é essencial para preservar a estrutura do material e impedir que encolha.
  2. Coloca as tuas peças Nike Forward a secar em posição plana. Para ajudar a que as peças mantenham a forma e a estrutura, é importante evitar a máquina de secar e colocar as peças em posição plana.
  3. Elimina qualquer borboto no material com um pente de tecido ou uma escova. A formação de borboto resulta do fabrico único do material Nike Forward e é um aspeto natural do ciclo de vida do material.

Seguir estas orientações de manutenção do produto ajudará as tuas peças Nike Forward a continuarem a ser essenciais do teu guarda-roupa. Além disso, cuidar da tua roupa e utilizar menos energia no processo de lavagem é uma vantagem para o planeta. Todos saem a ganhar.

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Move to Zero

A iniciativa Move to Zero é a jornada da Nike rumo à eliminação do desperdício e das emissões de carbono para proteger o futuro do desporto. A coleção Nike Forward inaugural ajuda-nos a atingir esse objetivo com uma pegada de carbono, em média, 75% inferior à da nossa lã cardada de malha tradicional.

É um marco muito importante que só vai ganhar ainda mais relevância.

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Data de publicação original: 20 de outubro de 2022

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