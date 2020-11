Como o Açúcar Afeta o Corpo

Eis o motivo: "Pela natureza da sua composição química, todos os hidratos de carbono (sim, até mesmo os vegetais) contêm açúcar. Quando comes ou bebes hidratos de carbono, o teu sistema digestivo decompõe moléculas maiores de açúcar em moléculas mais pequenas para que possam ser absorvidas pela corrente sanguínea", explica a nutricionista desportiva certificada, Lauren Antonucci, RDN, proprietária da Nutrition Energy na cidade de Nova Iorque. Em seguida, o teu pâncreas liberta insulina, o que permite que o açúcar entre nas tuas células, nos músculos e no fígado, onde é utilizado como fonte de energia ou armazenado para utilização futura.



Quando abusas dos doces (sim, acontece), o teu nível de açúcar no sangue aumenta muito rapidamente, levando o teu corpo a produzir rapidamente insulina numa tentativa de equilibrar os níveis. Os teus níveis de açúcar podem depois reduzir rapidamente, fazendo com que os teus níveis de energia caiam. Se tentares combater a quebra de energia ingerindo mais açúcar, o ciclo recomeça, explica Antonucci.



Se abusares com regularidade do açúcar, a reserva para "utilização futura" pode ser armazenada nas células adiposas. Neste caso, se comeres mais do que o teu corpo precisa, o resultado pode ser o aumento de peso. Tudo isto pode ajudar a explicar o motivo pelo qual estudos revelaram que cortar no açúcar adicionado (à frente já retomamos esta questão) pode melhorar a saúde do teu coração, reduzir o risco de doenças, ajudar a gerir o peso e até mesmo melhorar a pele e a qualidade do sono.



No entanto, os alimentos integrais que contêm naturalmente açúcar, como a manga, contribuem também com nutrientes como fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, o que faz com que sejam menos prejudiciais. "A fibra abranda o processo digestivo, pelo que não provoca um pico de açúcar tão elevado nem uma quebra posteriormente", afirma a nutricionista registada Jessica Cording, autora de "The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety". Se combinares os alimentos com uma fonte de proteína e de gordura, como manteiga de amendoim ou queijo, controlas ainda mais o pico, pelo que consegues uma energia ainda mais duradoura.