Nike ACG: Evelynn Escobar-Thomas

No meio da loucura que foi 2020, encontrei paz na terra, a apenas quatro horas de Los Angeles, numa pequena cidade chamada Lone Pine. Lar da tribo Lone Pine Paiute Shoshone, a cidade de Lone Pine, na Califórnia, é conhecida pela sua área de campismo dispersa (Alabama Hills!) situada abaixo das montanhas Sierra entre pedregulhos de granito gigantes. É como se estivesses noutro planeta. Apesar de ser um local popular entre os amantes do exterior, não há, de facto, nenhum local desagradável onde acampar na área.



Eu e a minha família aventurámo-nos num carro repleto de equipamento para encontrar um local com o distanciamento social perfeito no parque gigantesco. A vantagem de Alabama Hills é que, apesar da sua popularidade, sentes-te completamente isolado dos outros campistas. Os únicos elementos que te relembram de que não estás realmente sozinho são as luzes cintilantes das fogueiras à distância na noite e os ocasionais camiões a passar.



Como fundadora do grupo de caminhadas interseccional para mulheres, Hike Clerb, que está empenhado em levar as mulheres de cor a explorar a natureza, seria de pensar que tudo relacionado com as atividades no exterior seria fácil para mim... mas não. Já acampei em tendas de luxo, já fiquei em autocaravanas em acampamentos remotos (também conhecido como acampamento selvagem), mas a ideia de montar a minha própria tenda e de fazer as coisas à minha maneira fazia-me sentir insegura. Isto é, até fazer esta viagem.



Quer seja a tua primeira ou milionésima vez a montar uma tenda, não tem muito que se lhe diga. É muito mais fácil do que parece! Na verdade, esta viagem foi a primeira vez que tive, efetivamente, de montar todo o meu espaço do início ao fim. É importante salientar isto, porque primeiro, aconteceu realmente e, segundo, quero que chegues ao fim deste artigo a sentires-te capaz de pegar num amigo e no equipamento de que precisas para partires na tua própria aventura. Mesmo que não tenhas acampado ao crescer (eu não acampei) ou nunca tenhas montado a tua própria tenda (eu nunca o tinha feito), és capaz. Juro! Por vezes, o maior entrave a superar pode ser obteres a confiança necessária para partir e fazer o que precisa de ser feito. Não tenhas medo de pedir o equipamento de campismo do teu amigo emprestado ou de alugar aquilo de que precisas.



Depois de nos prepararmos para a noite, juntámo-nos à volta da fogueira, ouvimos música, observámos as estrelas, jantámos, tostámos marshmallows e desfrutámos verdadeiramente da alegria de nos sentirmos em casa entre as montanhas e as estrelas.



No dia seguinte, aventurámo-nos até ao Parque Nacional de Death Valley, o ponto mais baixo da América do Norte. É também o maior parque nacional dos 48 estados contíguos dos EUA. Visitámos a Artist's Palette e as Sand Dunes enquanto assimilávamos as vistas ao longo do caminho. Imagina montanhas coloridas magnificamente pintadas e o maior areeiro que alguma vez viste. Terminámos a visita com uma paragem numa bacia hidrográfica para absorver a vista desértica da lua cheia que se avizinhava.



Passámos o último dia a fazer caminhadas à volta do nosso local de campismo e a absorver as vistas de Mount Whitney. Há tantos trilhos para caminhadas e áreas para explorar. Quer fosse percorrer Movie Road e descobrir os locais onde alguns dos filmes mais populares foram filmados, fazer escalada ou descobrir formações naturais em arco, as opções eram infinitas. Depois de obtermos a nossa dose de formações em arco e de cavernas e de caminharmos até ao topo das formações que nos rodeavam, arrumámos o equipamento e regressámos a LA. Chegámos descansados, revigorados e em paz às 19:00 de um domingo à noite.