A Nike ACG explicada

O nosso equipamento é produzido no planeta Terra, por isso, quando estamos no exterior, mantemos os olhos bem abertos para obtermos informações para os nossos designs. Fazer uma caminhada em terreno rochoso requer tração. A humidade pegajosa da selva deu lugar a malha respirável. As praias de areia preta serviram de inspiração para sapatilhas que te permitem dar tudo.