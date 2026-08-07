A Nike ACG explicada

A ACG explicada
Temos um processo. Antes de criarmos algo, procuramos inspiração. Acompanha estes princípios orientadores do "All Conditions Gear". Talvez aprendas algo e aprender é divertido.
A – Produto concebido, testado e produzido no planeta Terra. Para utilização no exterior.
ACG significa equipamento para todas as condições. O nosso lema é: "Produto concebido, testado e produzido no planeta Terra. Para utilização no exterior". Tudo aquilo que fazemos está voltado para o lado selvagem e para ti, quer nunca tenhas feito uma caminhada na tua vida, quer sejas um experiente guia de vida selvagem.
B – História baseada na localização
Todas as estações, fugimos para um local diferente e dedicamo-nos ao ambiente. Florestas, desertos, vulcões, tundras: não existe um único local onde não estejamos dispostos a ir para obter inspiração.
C – Criar com a terra como musa inspiradora
O nosso equipamento é produzido no planeta Terra, por isso, quando estamos no exterior, mantemos os olhos bem abertos para obtermos informações para os nossos designs. Fazer uma caminhada em terreno rochoso requer tração. A humidade pegajosa da selva deu lugar a malha respirável. As praias de areia preta serviram de inspiração para sapatilhas que te permitem dar tudo.
D – Testar produtos
Como criamos equipamento que corresponda às normas ACG? Antes de o utilizares, nós testamos os produtos. Em todo o planeta, em todas as condições. O nosso logótipo é o nosso selo de aprovação.
E – Sustentabilidade
Quando criamos o nosso equipamento, mantemo-nos atentos à Mãe Natureza. Estamos constantemente à procura de formas de sermos mais sustentáveis. Temos apenas uma Terra, por isso, vamos centrar-nos nela.
F – Para utilização no exterior
A filosofia ACG funciona em harmonia com a natureza. A Terra não é algo para conquistar ou dominar, mas um local para nos divertirmos. A única coisa que temos a fazer é sair para o exterior. Continuamos na Terra. Vamos lá.
A ACG explicada
Temos um processo. Antes de criarmos algo, procuramos inspiração. Acompanha estes princípios orientadores do "All Conditions Gear". Talvez aprendas algo e aprender é divertido.
A – Produto concebido, testado e produzido no planeta Terra. Para utilização no exterior.
ACG significa equipamento para todas as condições. O nosso lema é: "Produto concebido, testado e produzido no planeta Terra. Para utilização no exterior". Tudo aquilo que fazemos está voltado para o lado selvagem e para ti, quer nunca tenhas feito uma caminhada na tua vida, quer sejas um experiente guia de vida selvagem.
B – História baseada na localização
Todas as estações, fugimos para um local diferente e dedicamo-nos ao ambiente. Florestas, desertos, vulcões, tundras: não existe um único local onde não estejamos dispostos a ir para obter inspiração.
C – Criar com a terra como musa inspiradora
O nosso equipamento é produzido no planeta Terra, por isso, quando estamos no exterior, mantemos os olhos bem abertos para obtermos informações para os nossos designs. Fazer uma caminhada em terreno rochoso requer tração. A humidade pegajosa da selva deu lugar a malha respirável. As praias de areia preta serviram de inspiração para sapatilhas que te permitem dar tudo.
D – Testar produtos
Como criamos equipamento que corresponda às normas ACG? Antes de o utilizares, nós testamos os produtos. Em todo o planeta, em todas as condições. O nosso logótipo é o nosso selo de aprovação.
E – Sustentabilidade
Quando criamos o nosso equipamento, mantemo-nos atentos à Mãe Natureza. Estamos constantemente à procura de formas de sermos mais sustentáveis. Temos apenas uma Terra, por isso, vamos centrar-nos nela.
F – Para utilização no exterior
A filosofia ACG funciona em harmonia com a natureza. A Terra não é algo para conquistar ou dominar, mas um local para nos divertirmos. A única coisa que temos a fazer é sair para o exterior. Continuamos na Terra. Vamos lá.