A postos para vencer
Nike Teens
Looks confortáveis, descontraídos e feitos para te moveres. Com uma mistura de tons pastel e neutros, tens uma combinação divertida, mas poderosa, para todas as formas de te manteres em movimento. Porque dar tudo o que tens não significa que não te possas sentir deslumbrante. As camadas versáteis com drenagem de suor combinadas com peças elásticas e confortáveis fazem com que fiques igualmente bem durante passadas ou selfies.
Função e forma
✅ Começa com os essenciais: escolhe artigos que te ajudem a movimentar da melhor forma, como os calções 2 em 1 Nike Dri-FIT ou as calças de fato de treino folgadas Nike Sportswear. Presenteia-te com espaço para te alongares ou caminhares, combinando silhuetas elásticas e ergonómicas com peças folgadas.
✅ Aposta nos tons pastel: confere uma energia vibrante aos teus movimentos intensos e faz com que se destaquem quando combinados com cores neutras – (adiciona um toque de cor com as tuas sapatilhas).
✅ Prepara-te para brilhar: elásticos para o cabelo, fitas para o cabelo, laços e uma maquilhagem brilhante conferem alguma atitude e permitem-te brilhar.
"O desporto faz-me sentir livre e, normalmente, uso muitas cores arrojadas e vivas. É assim que exprimo a minha energia."
Phoebe
Corredora e ciclista
Um brilho que se destaca
Cria conjuntos bonitos, confortáveis e que acompanhem o teu ritmo. Dos calções cargo entrançados arejados à camisola sem mangas de gola subida macia e elástica e ao casaco Dri-FIT, estes favoritos permitem que te mantenhas em movimento.