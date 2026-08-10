A postos para vencer

✅ Começa com os essenciais: escolhe artigos que te ajudem a movimentar da melhor forma, como os calções 2 em 1 Nike Dri-FIT ou as calças de fato de treino folgadas Nike Sportswear. Presenteia-te com espaço para te alongares ou caminhares, combinando silhuetas elásticas e ergonómicas com peças folgadas.

✅ Aposta nos tons pastel: confere uma energia vibrante aos teus movimentos intensos e faz com que se destaquem quando combinados com cores neutras – (adiciona um toque de cor com as tuas sapatilhas).

✅ Prepara-te para brilhar: elásticos para o cabelo, fitas para o cabelo, laços e uma maquilhagem brilhante conferem alguma atitude e permitem-te brilhar.