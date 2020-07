8 dicas de alimentação saudável para corredores

07. Come para as corridas longas



A criação de resistência e energia resulta do treino, mas a nutrição também desempenha um papel fundamental.



"Durante as corridas longas e constantes, estás a utilizar algum do combustível armazenado do teu corpo, ou glicogénio, bem como o combustível que lhe forneceste imediatamente antes e durante a corrida", explica Maciel. O teu corpo apenas consegue armazenar uma quantidade limitada de glicogénio. No entanto, é suficiente para te fornecer energia durante cerca de duas horas de exercício. Quando começar a escassear ou a esgotar, não conseguirás manter o ritmo (conhecido como "bater na parede").



Por isso, é boa ideia começar sempre uma corrida longa com as reservas de glicogénio no máximo e utilizar a nutrição para as repor. "O combustível extra, sob a forma de géis, snacks ou bebidas, ajuda-te a conservar o máximo de glicogénio muscular possível. Isso vai manter-te em movimento e ao teu melhor nível", afirma Maciel, "em vez de perderes vapor quilómetro após quilómetro". "Não queres queimar o glicogénio muscular no início da corrida e, depois, depender apenas dos suplementos."