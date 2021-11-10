8 dicas de alimentação saudável para corredores

Beber água suficiente é uma recomendação de saúde que é fácil ignorar. Afinal de contas, quando tens sede, bebes. Certo? No entanto, para os corredores, a hidratação é um pouco mais complicada do que isso.

"À medida que transpiras, perdes eletrólitos e fluidos dos quais o teu corpo precisa para funcionar corretamente. Isso pode acontecer rapidamente e, se não reabasteceres o que perdeste, podes meter-te em sarilhos", afirma Brian St. Pierre, RD, diretor de nutrição da Precision Nutrition. "Duas das principais causas das lesões atléticas, independentemente do desporto, são a desidratação e a fadiga", refere. "Se conseguires manter a hidratação, reduzes significativamente o risco de lesões." (A investigação sugere que a desidratação pode reduzir a resistência muscular, aumentando a probabilidade de desenvolveres uma entorse ou uma distensão.)

Para te manteres com energia e forte na corrida, tens de manter as tuas reservas de água elevadas antes, durante e após os treinos. "O teu corpo não se pode adaptar à desidratação", afirma St. Pierre, "por isso, para maximizares o teu desempenho, o teu objetivo é manteres hidratação contínua."

"Um bom ponto de referência para corredores: beber 12 a 16 copos de água por dia, especialmente nos dias quentes em que vão praticar exercício no exterior", indica Maciel. "Se tiveres dificuldade em beber essa quantidade, podes comer mais frutas e vegetais com quantidades elevadas de água, o que pode ajudar a aumentar a tua ingestão de líquidos", acrescenta St. Pierre.

"Para uma corrida que dure mais de 15 minutos, leva uma garrafa de água contigo", afirma Maciel, "e bebe um pouco a cada 15 a 20 minutos". Se planeias fazer-te à estrada por mais de 90 minutos, a recomendação é levar uma bebida desportiva para repor eletrólitos, como o sódio e o potássio, que expulsaste através da transpiração. No dia da corrida, pega num copo de bebida sempre que passares por um posto de ajuda, mesmo que seja só para beberes um pouco de água.

"Por falar no dia da corrida, foca-te em manter uma boa hidratação durante a semana anterior para manteres os níveis de fluidos elevados. Esperar pela noite anterior, ou pior ainda, pelo dia da corrida, para beber mais água não vai reverter os efeitos de desempenho inconstante que a desidratação pode ter tido no teu treino até esse ponto", destaca Maciel.

Por fim, não te esqueças de te reidratares depois de concluíres uma corrida ou uma competição. Segundo St. Pierre, uma forma de garantires que substituíste os fluidos que perdeste é pesares-te antes e depois da corrida. A diferença é aproximadamente a quantidade que deves beber para estares a postos para o próximo treino.