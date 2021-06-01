Torna-te um melhor corredor sem correr

Aproxima-se uma corrida longa ou uma competição? Foca-te em manter sempre uma boa hidratação. Isto pode ser difícil, portanto dá ao menos prioridade a beber bastante água na semana anterior ao evento. "Esperar pela noite anterior, ou pior ainda, pelo dia da corrida, para beber mais água não vai anular os efeitos de desempenho inconstante que a desidratação pode ter tido no teu treino até esse ponto", comenta Ryan Maciel, dietista certificado, treinador e chefe da equipa de nutrição para o desempenho da Precision Nutrition. Os efeitos podem ser maiores do que imaginas.



À medida que transpiras, perdes eletrólitos e fluidos de que o teu corpo precisa para funcionar corretamente. "Além disso, os teus músculos obtêm menos sangue do que o habitual", explica Ryan, "porque uma porção significativa do teu sangue é redirecionada dos músculos que estão a trabalhar para a pele, para auxiliar o processo de transpiração." Menos fluxo sanguíneo equivale a uma menor capacidade dos músculos para darem o máximo durante mais tempo. Também significa que o teu coração tem de trabalhar arduamente para bombear o sangue restante, colocando ainda pressão a um nível cardiovascular sobre ti. Tudo isto pode fazer com que a tua corrida fácil habitual pareça complicada.



Além de aumentar o teu desempenho, manter a hidratação pode também ajudar-te a manter a cabeça mais clara. Perder mais de 2% da massa corporal devido a desidratação pode ter um efeito nas tuas funções cognitivas, de acordo com uma meta-análise publicada na revista Medicine & Science in Sports & Exercise. Isto faz com que seja mais difícil ires mais além quando estás a correr (e manteres a perspicácia no geral).



Para manter a força e a energia (incluindo do tipo mental), Maciel recomenda que os atletas consumam entre 12 e 16 copos de água por dia, cerca de um copo por cada hora que estás acordado. "Se transpiras muito quando fazes exercício, aumenta essa quantidade", acrescenta.