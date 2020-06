Torna-te um melhor corredor sem correr

05. Agora, programa o que vais comer



Tal como um plano de treino sólido te garante vantagens ao nível do desempenho, um bom plano nutricional garante energia para que corras ao teu melhor nível. Uma forma simples de manteres o controlo da tua dieta é planear as refeições, afirma Maciel. "Elabora um calendário muito simples para a semana com ideias de refeições e, em seguida, prepara uma lista de compras para que possas comprar tudo aquilo de que precisas de uma só vez", afirma. (Dica de organização: usa o mesmo calendário no qual definiste os teus treinos de corrida.) Se planeares as tuas refeições desta forma, os inevitáveis altos e baixo da vida, dormir até tarde e ter pouco tempo para pensar no pequeno-almoço ou chegar tarde a casa e não teres vontade de te preocupar com o jantar, não vão atrapalhar a forma como repões as tuas energias.



06. Toma um duche de água quente à noite



O sono é uma ferramenta de fácil acesso para melhorar o desempenho. Eis uma forma de te ajudar a tirar mais partido do mesmo: toma um duche ou banho de água quente aproximadamente 90 minutos antes de te ires deitar, é aquilo que os cientistas denominam de "aquecimento passivo".



Os duches e banhos quentes estimulam o teu sistema de termorregulação, aumentando a circulação de sangue do teu tronco para as mãos e para os pés. Isto ajuda a descer a tua temperatura corporal e a descontrair, afirma Cheri Mah, licenciada em Medicina, cientista e médica no University of California San Francisco Human Performance Center e membro do Nike Performance Council que se especializa em sono e desempenho de atletas de elite. Isto para além da descida natural da temperatura corporal central que geralmente começa, aproximadamente, uma hora antes de adormeceres. "Os estudos demonstraram que este tipo de aquecimento passivo reduz o tempo que demoras a adormecer e aumenta a duração do sono profundo, que é importante para a recuperação", afirma Mah.



07. Dá um pouco para conseguires muito



Correr pode ser agradável. Na verdade, pode ser excelente. Mas se ficares demasiado agitado e correres muito, muito depressa, o teu treino pode ter um resultado frustrante. "O problema mais frequente entre os corredores são as lesões por esforço excessivo, como a fasceíte plantar, tendinite no tendão de Aquiles, síndrome da banda iliotibial e a tendinite do tendão tibial posterior, provocadas por carga excessiva sobre um tecido e recuperação insuficiente", afirma David McHenry, fisioterapeuta de atletas de elite e treinador de força da Nike.



Para evitar sabotar os teus esforços de running, faz aumentos muito ligeiros no teu volume de treino. Como pequeno referimo-nos a algumas pequenas voltas extra ao quarteirão. Se aumentares ligeiramente as distâncias percorridas, tentando não aumentar mais de 10% por semana, a probabilidade de te lesionares é menor.



Afinal de contas, se cuidares do teu corpo, poderás sempre percorrer mais quilómetros.



