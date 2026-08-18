Podkręć swoje stylizacje, zakładając buty Nike Air Max 270
Inspirowane dwoma modelami kultowego obuwia — Air Max 180 i Air Max 93 — buty Nike Air Max 270 swoją nazwę zawdzięczają 270 stopniowej widoczności w ich poduszce powietrznej. Pierwsze w 100% lifestylowe buty Air, model 270, zostały zaprojektowane z myślą o sportowych osiągach, ale miały także spełniać wymagania całodziennego noszenia. Powstało obuwie będące połączeniem dużej jednostki Max Air i piankowej podeszwy o podwójnej gęstości — taka kombinacja nadaje się dla każdej aktywnej osoby.
Na jednostce Max Air znajduje się konstrukcja buta przypominająca skarpetę, która przylega do stopy i zgina się wraz z nią, zapewniając wsparcie oraz wentylację tam, gdzie tego potrzebujesz. Asymetryczny system sznurowania obuwia Air Max 270 stabilizuje stopę, kiedy jesteś w ruchu. Możesz wybierać spośród modeli w różnorodnej kolorystyce, która podkreśla jednostkę Max Air, które będą świetnym uzupełnieniem Twoich miejskich stylizacji.
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