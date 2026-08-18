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Buty Air Max 270

(10)
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Buty dla dużych dzieci
Bestseller
Nike Air Max 270
Buty dla dużych dzieci
519,99 zł
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Buty dla małych dzieci
Nike Air Max 270
Buty dla małych dzieci
429,99 zł
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Buty damskie
Nike Air Max 270
Buty damskie
689,99 zł
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Buty damskie
Nike Air Max 270
Buty damskie
689,99 zł
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Buty damskie
Nike Air Max 270
Buty damskie
689,99 zł
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Buty dla niemowląt i maluchów
Nike Air Max 270
Buty dla niemowląt i maluchów
349,99 zł
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Męskie buty personalizowane
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Nike Air Max 270 By You
Męskie buty personalizowane
779,99 zł
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Damskie personalizowane buty
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Nike Air Max 270 By You
Damskie personalizowane buty
779,99 zł
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Buty męskie
Bestseller
Nike Air Max 270
Buty męskie
Najniższa cena
rabat 29%
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Buty damskie
Bestseller
Nike Air Max 270
Buty damskie
Najniższa cena
rabat 29%

Podkręć swoje stylizacje, zakładając buty Nike Air Max 270

Inspirowane dwoma modelami kultowego obuwia — Air Max 180 i Air Max 93 — buty Nike Air Max 270 swoją nazwę zawdzięczają 270 stopniowej widoczności w ich poduszce powietrznej. Pierwsze w 100% lifestylowe buty Air, model 270, zostały zaprojektowane z myślą o sportowych osiągach, ale miały także spełniać wymagania całodziennego noszenia. Powstało obuwie będące połączeniem dużej jednostki Max Air i piankowej podeszwy o podwójnej gęstości — taka kombinacja nadaje się dla każdej aktywnej osoby.

Na jednostce Max Air znajduje się konstrukcja buta przypominająca skarpetę, która przylega do stopy i zgina się wraz z nią, zapewniając wsparcie oraz wentylację tam, gdzie tego potrzebujesz. Asymetryczny system sznurowania obuwia Air Max 270 stabilizuje stopę, kiedy jesteś w ruchu. Możesz wybierać spośród modeli w różnorodnej kolorystyce, która podkreśla jednostkę Max Air, które będą świetnym uzupełnieniem Twoich miejskich stylizacji.

Odkryj więcej kolekcji obuwia Air, w tym buty Air Max 2090, VaporMax i Air Max 720.