Nike Air Max 90: amortyzacja na każdym kroku
Sportowcy nie bez powodu od przeszło trzydziestu lat wybierają buty sportowe Air Max, zaprojektowane z myślą o bieganiu. Air Max 90 to pierwszy model, który pozwala Ci nie tylko poczuć amortyzację podeszwy, ale również ją zobaczyć. Środkowa część podeszwy z lekkiej sprężystej pianki skutecznie absorbuje wstrząsy na każdym kroku.
Nowa generacja butów Nike Air Max 90 łączy DNA marki, design inspirowany modą retro oraz nowoczesne formy i kolorystykę. Zszywane warstwy gwarantują wytrzymałość, a klasyczne elementy w stylu lat 90. nadają butom miejski charakter. Gumowe podeszwy Waffle wzmacniają przyczepność i tarcie, a Ty możesz skupić się wyłącznie na tempie chodu, biegu oraz skoków.
Szukasz wygody, na której możesz polegać? Wybierz obuwie sportowe Nike 90 z uchwytem na zapiętku i luźnym językiem, ułatwiającymi wkładanie i zdejmowanie. Miękka wyściółka kołnierza i niski fason to obietnica komfortu, dzięki któremu Ty możesz skupić się na tym, co najważniejsze.