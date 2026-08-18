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Nike Air Max 90

(20)
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Buty męskie
+4
Bestseller
Nike Air Max 90
Buty męskie
649,99 zł
Nike Air Max 90 LTR
Nike Air Max 90 LTR Buty dla dużych dzieci
+2
Nike Air Max 90 LTR
Buty dla dużych dzieci
519,99 zł
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Buty damskie
Produkt premierowy
Nike Air Max 90
Buty damskie
689,99 zł
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Buty męskie
Bestseller
Nike Air Max 90
Buty męskie
649,99 zł
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Buty męskie
Nike Air Max 90
Buty męskie
649,99 zł
Air Max 90 LTR
Air Max 90 LTR Buty męskie
Air Max 90 LTR
Buty męskie
649,99 zł
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Buty męskie
Nike Air Max 90 Premium
Buty męskie
649,99 zł
Nike Air Max 90 G
Nike Air Max 90 G Buty do golfa
Nike Air Max 90 G
Buty do golfa
689,99 zł
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Buty męskie
Bestseller
Nike Air Max 90
Buty męskie
689,99 zł
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Buty dla małych dzieci
Nike Air Max 90
Buty dla małych dzieci
369,99 zł
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Buty męskie
Nike Air Max 90 Premium
Buty męskie
649,99 zł
Nike Air Max 90 Premium „Scorpion”
Nike Air Max 90 Premium „Scorpion” Buty męskie
Bestseller
Nike Air Max 90 Premium „Scorpion”
Buty męskie
649,99 zł
Nike Air Max 90 EasyOn
Nike Air Max 90 EasyOn Buty dla niemowląt i maluchów
Nike Air Max 90 EasyOn
Buty dla niemowląt i maluchów
299,99 zł
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Buty męskie
+3
Nike Air Max 90 Drift
Buty męskie
649,99 zł
Nike Air Max 90 SP
Nike Air Max 90 SP Buty męskie
Dostępne w SNKRS
Nike Air Max 90 SP
Buty męskie
649,99 zł
Nike Air Max III
Nike Air Max III Buty męskie
Dostępne w SNKRS
Nike Air Max III
Buty męskie
689,99 zł
Nike Air Max III
Nike Air Max III Buty męskie
Premiera w SNKRS
Nike Air Max III
Buty męskie
689,99 zł
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Buty damskie
Bestseller
Nike Air Max 90
Buty damskie
689,99 zł
Nike Air Max 90 By You
Nike Air Max 90 By You Damskie personalizowane buty
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Nike Air Max 90 By You
Damskie personalizowane buty
739,99 zł
Nike Air Max 90 By You
Nike Air Max 90 By You Męskie buty personalizowane
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Nike Air Max 90 By You
Męskie buty personalizowane
739,99 zł

Nike Air Max 90: amortyzacja na każdym kroku

Sportowcy nie bez powodu od przeszło trzydziestu lat wybierają buty sportowe Air Max, zaprojektowane z myślą o bieganiu. Air Max 90 to pierwszy model, który pozwala Ci nie tylko poczuć amortyzację podeszwy, ale również ją zobaczyć. Środkowa część podeszwy z lekkiej sprężystej pianki skutecznie absorbuje wstrząsy na każdym kroku.

Nowa generacja butów Nike Air Max 90 łączy DNA marki, design inspirowany modą retro oraz nowoczesne formy i kolorystykę. Zszywane warstwy gwarantują wytrzymałość, a klasyczne elementy w stylu lat 90. nadają butom miejski charakter. Gumowe podeszwy Waffle wzmacniają przyczepność i tarcie, a Ty możesz skupić się wyłącznie na tempie chodu, biegu oraz skoków.

Szukasz wygody, na której możesz polegać? Wybierz obuwie sportowe Nike 90 z uchwytem na zapiętku i luźnym językiem, ułatwiającymi wkładanie i zdejmowanie. Miękka wyściółka kołnierza i niski fason to obietnica komfortu, dzięki któremu Ty możesz skupić się na tym, co najważniejsze.