Nike Next%

Każde zwycięstwo jest poprzedzone treningiem, bez względu na to, czy Twoim celem jest poprawienie rekordu świata czy ustanowienie najlepszego wyniku życiowego. Model Nike Air Zoom Tempo NEXT% zapewnia wymierne korzyści pozwalające na bardziej wydajny bieg, a przy okazji wypełnia lukę pomiędzy butami do codziennych biegów a tymi na zawody. „To buty idealne do szybkich biegów, które pozwolą Twojemu ciału przygotować się do zawodów” – twierdzi Elliott Heath, menedżer ds. produktów w Nike. „Model NEXT% jest zaprojektowany z myślą o stałym poprawianiu wyników”.